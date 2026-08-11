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Villalibado, el pueblo elegido por la NASA para ver el eclipse

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Euskaraz irakurri: Villalibado, NASAk eklipsea ikusteko aukeratutako herria

Última actualización

Una treintena de investigadores de la NASA y del Exploratorium de San Francisco han 'tomado' Villalibado, un pueblo semiabandonado de la provincia de Burgos -muy cerca de Villadiego- para seguir el eclipse de sol, estudiar el fenómeno astronómico y además retransmitirlo para que más de 10 millones de personas puedan verlo en directo desde cualquier parte del mundo.

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