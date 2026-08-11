Eclipse solar total
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¿Vuelas este miércoles? Estas son las rutas que verán el eclipse desde el aire

Entre las 19:30 y las 20:45 horas, decenas de vuelos cruzarán la Península. Consulta aquí los vuelos que estarán en el aire durante el momento del eclipse.
hegazkina eklipse
Euskaraz irakurri: Zer hegaldik ikusiko dute eguzki-eklipsea airetik asteazken honetan?
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EITB

Última actualización

Si te coincide que este miércoles, 12 de agosto, en horario de tarde-noche vas a coger un avión, es muy posible que vayas a ser testigo del eclipse solar total desde una perspectiva privilegiada, a 10 000 metros de altitud.

Consulta aquí los vuelos que estarán en el aire durante el momento del eclipse y que podrán disfrutar del histórico evento por encima de las nubes:

VUELING

Vuelos que coinciden con el momento del eclipse total:

-Barcelona-Lisboa

-Palma de Mallorca-Lisboa

Vuelos que verán el eclipse parcial avanzado:

-Lisboa-Barcelona

-Bilbao-Alicante

-Sevilla-Santiago de Compostela

-París (Orly)-Barcelona

-París (Orly)-Ibiza

-París (Orly)-Valencia

-París (Orly)-Málaga

-Ibiza-Málaga

-Ibiza-Sevilla

Vueling ha anunciado oficialmente el reparto a bordo de gafas homologadas con filtro solar para sus 11 vuelos

AIR NOSTRUM

Vuelos que coinciden con el momento del eclipse total o lo verán avanzado:

-Valencia-Bilbao

-Alicante-Vigo/Coruña

-Palma de Mallorca-San Sebastián/Pamplona

AIR EUROPA

Vuelos que verán el eclipse parcial avanzado:

-Palma de Mallorca-Madrid

-Barcelona-Madrid

Para los vuelos con rumbo norte o este (como en los vuelos Valencia-Bilbao o Mallorca-Pamplona), la mejor visibilidad del Sol al atardecer estará en la ventanilla del lado izquierdo

VOLOTEA

-Asturias/Cantabria-Alicante/Murcia

-Menorca/Ibiza-Bilbao

TAP AIR PORTUGAL

Vuelos que verán el eclipse parcial avanzado:

-Lisboa-Barcelona

-Madrid-Lisboa

RYANAIR

Vuelos que verán el eclipse parcial avanzado:

-Sevilla-Santiago de Compostela

-Málaga-Ibiza/Palma de Mallorca

-Valencia/Alicante-Bruselas

Tanto en TAP como en Ryanair deberás llevar tus propias gafas homologadas, ya que no las reparten a bordo.

Eclipses solares Sociedad

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