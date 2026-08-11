Si te coincide que este miércoles, 12 de agosto, en horario de tarde-noche vas a coger un avión, es muy posible que vayas a ser testigo del eclipse solar total desde una perspectiva privilegiada, a 10 000 metros de altitud.

Consulta aquí los vuelos que estarán en el aire durante el momento del eclipse y que podrán disfrutar del histórico evento por encima de las nubes: