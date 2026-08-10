Eclipse solar
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Fitero será el punto de Euskal Herria donde el eclipse solar total se verá durante más tiempo

Publicidad
Fitero (Nafarroa)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal Herrian eguzki eklipse osoa Fiteron ikusiko da luzaroen
author image

EITB

Última actualización

El eclipse se verá en diferentes lugares, el total en unos lugares, el parcial en otros, y la duración del apagón variará en función del paraje elegido. El mejor lugar para disfrutar de este acontecimiento astronómico en Euskal Herria será Fitero, en Navarra, donde durará 86 segundos y hay una gran expectación.

Eclipses solares Navarra Comunidad Autonóma Vasca Iparralde Sociedad

Te puede interesar

FOTODELDÍA NIEBLA (HUELVA), 09/08/2026.- Vista del incendio de Niebla (Huelva), que ha afectado a más de 4.000 hectáreas y continúa activo este domingo. Las hectáreas afectadas en el incendio de Niebla (Huelva) se han duplicado respecto a ayer y se elevan a 8.000, aunque no todas están quemadas, según el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. EFE/ Mauri Buhigas
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El incendio de Niebla sigue fuera de control tras cuatro días y 20 000 hectáreas afectadas

El incendio forestal declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva) continúa fuera de control y sin capacidad de ser controlado tras cumplir su cuarta jornada activo y afectar a una superficie superior a las 20 000 hectáreas. La dificultad de luchar contra el fuego se debe a la complejidad de la situación meteorológica, marcada por ráfagas de viento del suroeste.

Cargar más
Publicidad
X