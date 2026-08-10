FIESTAS DE LA BLANCA
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La subida de Celedón a la Torre de San Miguel pone el broche de oro a La Blanca en Vitoria-Gasteiz

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18:00 - 20:00
La subida de Celedón al campanario de San Miguel
Euskaraz irakurri: Zeledon San Migeleko dorrera igota eman diete amaiera Gasteizko jaiei
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EITB

Última actualización

Las fiestas de La Blanca de Vitoria-Gasteiz han llegado a su fin con la subida de Celedón al campanario de San Miguel, en la plaza de la Virgen Blanca, acompañado por la Banda Municipal de Música. 

Vitoria-Gasteiz Fiestas de La Blanca 2026 Sociedad

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