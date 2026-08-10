La subida de Celedón a la Torre de San Miguel pone el broche de oro a La Blanca en Vitoria-Gasteiz

Convocados por las comunidades cristiana, musulmana, hebrea e hindú, y asociaciones de vecinos, se han manifestado sin incidentes durante algo más de una hora. El manifiesto ha arrancado con una declaración rotunda: “Ceuta es España”, para reivindicar después una ciudad plural, construida durante generaciones por personas de diferentes credos, culturas y procedencias, pero unidas por una misma convivencia.