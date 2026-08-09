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Familias denuncian una "caza al veraneante vasco" en Laredo

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(Foto de ARCHIVO) Laredo REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE LAREDO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 20/10/2025
18:00 - 20:00
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EITB

Última actualización

A pesar de que el Ayuntamiento sostiene que se trata de hechos aislados, las víctimas y sus familias consideran que estas agresiones se dirigen específicamente contra ciudadanos vascos por el mero hecho de serlo. 

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