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Laredon, euskal gazteen kontrako "ehiza" gertatzen ari dela diote hainbat euskal udatiarrek

Iragarkia
(Foto de ARCHIVO) Laredo REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE LAREDO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 20/10/2025
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Udalak gertakari isolatuak direla dioen arren, biktimek eta euren familiek uste dute, erasook soilik euskal herritarrei egiten dizkietela, euskal herritar izateagatik. Gazteen kontrako dozena bat erasotik gora zenbatu ditu poliziak uda honetan Kantabriako udalerrian.

Euskal Autonomia Erkidegoa Kantabria Gizartea

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