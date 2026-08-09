Eguzki-eklipse osoa

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Munduko bazterretatik etorri dira Euskadira, eklipsea ikustera

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Estatu Batuetatik, Poloniatik, Herbehereetatik eta Alemaniatik, besteak beste, etorritako taldeek gure lurraldea aukeratu dute fenomenoa ikusteko.

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