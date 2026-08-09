Bederatzi agentek kolpeak jaso dituzte igandean Araban eta Gipuzkoan izandako esku-hartzeetan
Segurtasun Sailak gertakariak gaitzetsi ditu, eta adierazi du "kezka handiz" ikusten duela poliziaren aurka indarkeria erabiltzea.
Ertzaintzako eta Udaltzaingoko bederatzi agente zauritu dituzte igande goizaldean Eibarren, Arrasaten eta Gasteizen izandako hiru esku-hartzetan. Gertakari horien ondorioz, 14 pertsona atxilotu eta hainbat pertsona identifikatu dituzte.
Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, lehen gertakaria 02:00ak aldera izan da Eibarren (Gipuzkoa). Udaltzaingoak Ertzaintzaren laguntza eskatu du, taberna batean eraso bat gertatzen ari zelako eta arma zuriak edo objektu zorrotzak erabili dituztelako.
Hainbat agentek ustezko bi erasotzaileak atxilotu dituzte, lesio-delitua egotzita. Atxilotuak ibilgailu ofizial batean sartzen ari zirenean, baina, zaurituaren senide eta lagunek patruilen aurka egin dute, eta agenteek eskura zituzten baliabideak erabili behar izan dituzte egoera kontrolpean hartzeko.
Gertakari horien ondorioz, bederatzi pertsona atxilotu dituzte agintaritzaren agenteen aurkako atentatu-delitua egotzita: 5 emakume eta 4 gizon, 23 eta 41 urte bitartekoak. Atxilotu gehienek polizia-aurrekariak dituzte, Segurtasun Sailaren esanetan.
Gertakari horietan, bederatzi agente zauritu dituzte, zazpi ertzain eta bi udaltzain, kolpe arinak jaso baitituzte, eta ospitalean artatu dituzte.
Arrasate eta Gasteiz
Bigarren esku-hartzea 02:45ean izan da, Arrasateko (Gipuzkoa) taberna batean. Kasu honetan, zerbitzutik kanpo zegoen ertzain bat borrokan ari ziren bi emakumeren artean bitartekari lanak egiten saiatu da, eta bere burua ertzain gisa identifikatu ondoren, pertsona talde batek eraso egin dio. Zauritutako agentea osasun-zentro batean artatu dute.
Azkenik, 08:00etan, 30 urteko emakume bat eta 24 urteko gizon bat atxilotu dituzte Gasteizen, desobedientzia- eta agintaritzaren aurkako atentatu-delituak egotzita. Antza denez, esku hartu duten agenteek ustez lapurtzen saiatzen ari ziren bi pertsona identifikatu dituzte, eta pertsona talde handi batek haien aurka jo du, botilak, kristalezko edalontziak eta aulkiak jaurtiz.
Liskarraren harira, ertzainak lehen aipatutako bi pertsonak atxilotu eta beste hamaika identifikatu dituzte. Halaber, beste gizon baten kontrako espedientea ireki dute, Herritarren Segurtasuna Babesteko Legea baliatuta, patruilari errespetu falta egiteagatik. Agente bat zauritu da, iturri horien arabera.
"Onartezina"
Gertakari horien berri izan ondoren, Segurtasun Sailak "irmo gaitzetsi" ditu agenteen aurkako erasoak, eta esan du "onartezina" dela "edozein pertsonaren aurkako edozein eraso edo indarkeria-ekintza", bereziki "segurtasuna eta bizikidetza-arauak bermatzeko lan egiten dutenen aurkakoak".
Segurtasun Sailak adierazi du "kezka" eragiten diola "gutxiengo batentzat" jai-giroa "errespetu falta izateko, bizikidetza aldatzeko eta indarkeria erabiltzeko aitzakia bihurtzea, hain zuzen ere, segurtasuna eta bizikidetza bermatzen saiatzen direnen aurka", eta ziurtatu du ez daudela prest "delitu-egintza horiek normaltzat hartzeko".
"Euskal Poliziaren, Ertzaintzaren eta udaltzaingoen zeregina defendatzen jarraituko dugu. Euskal gizarteak, herrialde honetan bizi garen gehienok, errespetu handia diegu bizikidetza-arauei, eta gure Polizia beti egongo da horiek bermatzeko", gaineratu du.
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