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Oihane Mateos, Orain EITBren albiste zerbitzu digitalaren burua, hil da

Kazetaritzari eta etxe honi lotutako ibilbide profesional oparoa garatuta, 45 urterekin zendu da. 

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Oihane Mateos, Orain EITBren albiste zerbitzu digitaleko burua, zendu da gaur, 45 urte zituela. Kazetari ibartarrak informazioari eta etxe honi lotuta eman du bere bizitza profesional guztia.

Euskadi Irratian bekadun hasi, eta Euskal Telebistako hamaika programatan lan egin eta gero, "Gaur Egun" eta "Teleberri" albistegietako erredaktore eta aurkezle izan zen, eta ETB2ko “De Boca en Boca” zuzendu zuen.

Etxe honetako arlo digitaleko buruzagitzan eman ditu bere ibilbide profesionaleko azken urteak. Digitaleko albistegietako buru izendatu zuten 2022an, eta ordudanik lan horretan aritu da buru-belarri.

Oihane Mateosek erredakzioaren eraldaketan indar asko jarri ditu, eta Orain EITBren albiste zerbitzu digitalak bere gidaritzapean hasi zuen ibilbidea.

EITBko erredakzioaren izenean, besarkada estu bat lagun eta senideei, baita Oihaneren ondoan ibilbidea partekatu dugun lankide guztioi ere.

Lurrak goxo har zaitzala. Goian bego!

Kazetaritza Gizartea

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Blusa eta neska beteranoen eguna ospatu dute larunbat honetan Gasteizko jaietan

Gasteizko nagusiek blusa eta neska beteranoen eguna ospatu dute larunbat honetan. Jardunaldia 09:00etan hasi da, San Migel elizako Andre Maria Zuriaren kaperan egindako elizkizunarekin. Ondoren, beteranoek erroskillak eta ardo gozoa dastatu dituzte, elizako balkoia hartu eta hiriko zaindariari ohiko lore-eskaintza egin aurretik. Guztira, 300 blusa eta neska inguru bildu dira bertan. Ohorezko aurreskua egin ostean, eguneko protagonista nagusiak Artepan okindegira joan dira, txoripanez gozatzera, musika bandaren erritmora.

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