TRAFIKOA
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Amaitu dira AP-8ko Irun pareko eta A-8ko auto-ilarak

Trafiko Sailak amaitutzat eman ditu Euskal Autonomia Erkidegoko errepide-sareko bi puntutan sortutako auto-ilarak.

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EITB

Azken eguneratzea

AP-8 autobidean, Iruneko bidesariaren parean, 7. kilometroan, amaitu dira auto-ilarak, Baionarako noranzkoan, Trafiko Sailak jakinarazi duenez.

Era berean, A-8ko 128. eta 131. kilometroen arteko auto-ilarak ere amaitu dira, Kantabriarako noranzkoan, Ortuella eta Abanto-Zierbena artean.

Hala, trafikoa normaltasunera itzuli da bi puntuetan, Trafiko Zuzendaritzaren azken informazioaren arabera.

Trafikoa Euskal Autonomia Erkidegoa Irun Ortuella Gizartea

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