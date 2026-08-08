Amaitu dira AP-8ko Irun pareko eta A-8ko auto-ilarak
Trafiko Sailak amaitutzat eman ditu Euskal Autonomia Erkidegoko errepide-sareko bi puntutan sortutako auto-ilarak.
AP-8 autobidean, Iruneko bidesariaren parean, 7. kilometroan, amaitu dira auto-ilarak, Baionarako noranzkoan, Trafiko Sailak jakinarazi duenez.
Era berean, A-8ko 128. eta 131. kilometroen arteko auto-ilarak ere amaitu dira, Kantabriarako noranzkoan, Ortuella eta Abanto-Zierbena artean.
Hala, trafikoa normaltasunera itzuli da bi puntuetan, Trafiko Zuzendaritzaren azken informazioaren arabera.
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