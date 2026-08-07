IRUZURRA
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Alejandrak 2.000 euro galdu ditu Bilboko etxebizitza baten alokairuaren iruzurrean

Iragarkia
Una nueva víctima relata cómo perdió 2000 euros en la estafa del alquiler de un piso en Bilbao
18:00 - 20:00
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EITB

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Kaltetuak salatu duenez, 2.000 euroko iruzurra egin diote hainbat pertsonari aldi berean eskainitako etxebizitza bat alokatzeagatik. Iruzurrez galdutako dirua eta beste bizitoki bat alokatzeko erabili beharrekoa gehituta, galerak 4.000 eurokoak direla azaldu du.

Iruzurrak Delituak Bilbo Gizartea

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