Iraulitako kamioi batek 31 kilometroko auto-ilarak eragin ditu Baiona inguruan
Hondakinak zeramatzan kamioi bat irauli egin da ostiral goizean A-63 autobidean, 176. kilometroaren parean, Baiona Hegoaldeko irteeratik eta A-64 errepidearekiko lotunetik gertu, Espainia-Frantzia noranzkoan. Istripua zirkulazio arazo handiak eragiten ari da bi herrialdeen arteko lotura nagusietako batean.
Frantziako Jendarmeriak aditzera eman duenez, ezbeharrak autobideko hiru erreietatik bat bakarrik utzi du zabalik. Ondorioz, auto-ilara luzeak sortu dira; 31 kilometrokoak Ziburu eta Baiona artean, eta Biriatuko ordainlekuraino iritsi dira.
Gainera, A-63 errepidea erabat itxita egongo da 22:00etatik aurrera, istripua izan duen kamioia erretiratu ahal izateko. Gutxienez hiru orduko lanak izango dira, eta errepidea moztuta dagoen bitartean, trafikoa Baiona Hegoaldeko irteeratik desbideratuko dute, Baiona iparralderantz.
Ibilbide alternatiboak
Autobideari ez ezik, inguruko bide-sareari ere eragiten dio gertaerak. Hala, kostaldeko errepidean, Ziburu eta Donibane Lohizune artean, zirkulazioa erabat blokeatuta dago; barnealdeko errepidean, berriz, egoera antzekoa da Urruña eta Donibane Lohizune artean.
Egoera horren aurrean, Jendarmeriak Espainiatik Frantziara bidaiatzeko asmoa duten gidariei ibilbide alternatiboak erabiltzeko gomendatzen die, Somporteko mugako pasabidea esaterako, datozen orduetarako aurreikusitako auto-ilara handiak saihesteko.
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