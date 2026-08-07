Gutxienez 12 salaketa aurkeztu dituzte Bilbon etxebizitza turistiko bat alokatuta iruzurra egin zuen gizonaren aurka
EITBk biktimetako biren testigantzak jaso ditu. Iruzurgileak Airbnb bidez alokatu zuen pisua, hiru egunez. Ordu gutxi batzuetan, benetako jabeak ezer jakin gabe, dozena bat pertsonari alokatu zien. Ertzaintzak ikerketa abiatu du, gizona harrapatu eta biktimek galdutako dirua berreskura dezaten.
Etxebizitzaren krisi betean, gehiengoaren zorigaitza bere onurarako baliatzen duenik ere bada. Premia gorrian dauden herritarren egoera zaurgarria baliatzen ari dira, iruzurra egin eta dirutza irabazteko. Deustu Bilbo auzoan gertatu berri da. Ertzaintzak hainbat salaketa,(oraingoz 12) jaso ditu etxebizitza turistiko bat hartu eta berriro alokatu duen gizon baten kontra. Biktima bakoitzari 2.000 bat euro ebatzi dizkie, eta amarrua azaleratu denean, desagertu egin da.
Deustu erdigunetik gertu dagoen Bilboko auzoa da, alokairuan eskaintza urria eta garestia duena. Maularen egileak prezio onean eskaini du etxebizitza, eta agudo jardun du, bizpahiru egunetan.
45-50 urteko gizasemea da susmagarria, gorpuzkera handikoa, eta 1,80 metro luzekoa.
Bi biktimak EITBri esan diotenez, honela jokatu zuen iruzurgileak: Airbnb etxe turistikoen plataforman alokatu zuen pisua, jabeari esanez Euskadi ezagutu nahi zuela hiru eguneko egonaldi batean. Segidan, baina, etxebizitza alokairuan jarri zuen Idealista webgunean, epe luzerako kontratua eskainiz. Pertsona ugari jarri omen ziren berarekin harremanetan. Denbora gutxian eta susmo txarrik eragin gabe, engainatu eta pertsonako 2.000 euro atera zizkien biktimei.
Lucia izan da bere esperientzia kontatzen lehena. Sortzez venezuelarra, familiarentzat pisu bila zebilen ustezko pagotxa aurkitu zuen arte. Dirua senitarteko bati eskatu zion, eta giltzak eta kontratua eskuan zituela, etxera sartutakoan atzeman zuen amarrua: bera bezala, maularen biktima ziren beste hainbat lagun topatu zituen bertan.
Bigarren lekukotza Alejandrarena da. Hark ere 2.000 euro ordaindu zizkion iruzurgileari, baina kasu honetan esku dirutan. Bere bikotearekin batera etxera heldu eta gutxira, iruzurra jasotako beste emakume gehiago agertu ziren etxebizitzan. Gainera, 1.500 euro gehiago ordaindu behar izan ditu beste toki bat lortzeko.
Ertzaintzak ikerketa abiatu du, eta 12 salaketa ditu jada esku artean, baita egiazko jabeak helarazitako informazio guztia ere. Ikertzaileen ustez, iruzurgileak beste pertsona baten laguntza izan du.
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