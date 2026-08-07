ZUZENEAN
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Zuzenean: Juan Sebastian Elkanoren lehorreratzea

Iragarkia
20180329112237_elkano-getaria_
18:00 - 20:00
egun
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20180329112237_elkano-getaria_

Azken eguneratzea

Juan Sebastian Elkanoren lehorreratzearen antzezpena zuzenean Getariatik, 16:45etik aurrera.
Getaria Historia Antzerkia Gizartea

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