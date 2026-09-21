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Ikastetxeetan pantailak nola erabili aztertzen ari direla aitortu du Pedrosak

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Hausnarketak "integrala" izan behar duela eta ikasleak, ikastetxeak eta familiak inplikatu egin behar direla azpimarratu du Hezkuntza sailburuak.

Hezkuntza Gizartea

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