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Ikastetxeetan pantailak nola erabili aztertzen ari direla aitortu du Pedrosak
Hausnarketak "integrala" izan behar duela eta ikasleak, ikastetxeak eta familiak inplikatu egin behar direla azpimarratu du Hezkuntza sailburuak.
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