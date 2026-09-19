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Bi txirrindulari zauritu dira Alegian ibilgailu batek harrapatuta

Istripua gaur goizean gertatu da, GI-2133 errepidean. Zaurituak Tolosako Asuncion klinikara eraman dituzte.

EITB

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Bi txirrindulari zauritu dira gaur Alegian (Gipuzkoa) GI-2133 errepidean izandako harrapaketa batean. Erietxera eraman dituzte biak. 

Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, ezbeharra 10:30 aldera jazo da Gipuzkoako udalerri horretan, eta larrialdietako eta osasun zerbitzuetako langileak bertaratu dira.

Zaurituak Tolosako Asuncion klinikara eraman dituzte. 

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