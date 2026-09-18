Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Pailazo biral batek zalaparta eragin du Urretxun eta Zumarragan
Sare sozialetan pailazoaren irudiak zabaldu ostean, ehunka gazte haren bila atera dira aste honetan. Pertsonaia misteriotsuaren arrastorik ez, ordea. Dena dela, pailazoen fenomeno hau ez da berria, eta urtero berpizten da Halloween iristen denean.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Euskadin 1970etik erregistratutako udarik beroena izan da aurtengoa
ZUZENEAN
Duela min.
NAZA, Israelen ezinegona eragin duen filma, Zinemaldian izango da
ZUZENEAN
Duela min.
Tentsio uneak izan dira Guardia Zibila eta migratzaileen artean Ceutako portura eramatean
ZUZENEAN
Duela min.
Kantauri itsasoak markak hautsi ditu euskal kostaldean, 26 °C baino gehiago harrapatu baititu
ZUZENEAN
Duela min.
Normaltasunera bueltatu da N-1 errepidea, Tolosan, Madrilerako noranzkoan, lau kilometrorainoko auto-pilaketak izan ostean
ZUZENEAN
Duela min.
Gizon bat erreskatatu dute Ondarreta hondartzan
ZUZENEAN
Duela min.
Albiste izango dira: Zinemaldiaren hasiera, Politika Orokorreko eztabaidaren ostekoak eta Europak eta Kanadak harremana estutu dute
ZUZENEAN
Duela min.
Abenduaren erdialdean irekiko dute Bilboko Zabalguneko aparkalekua, 549 plazarekin
ZUZENEAN
Duela min.
Santurtziko alkateak "onartezintzat" jo ditu Anderren atxiloketaren irudiak
Gehiago ikusi