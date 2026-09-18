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Pailazo biral batek zalaparta eragin du Urretxun eta Zumarragan

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Sare sozialetan pailazoaren irudiak zabaldu ostean, ehunka gazte haren bila atera dira aste honetan. Pertsonaia misteriotsuaren arrastorik ez, ordea. Dena dela, pailazoen fenomeno hau ez da berria, eta urtero berpizten da Halloween iristen denean.

Gipuzkoa Zumarraga Urretxu Sare Sozialak Gazteak Gizartea

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