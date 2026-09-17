Santurtziko alkateak "onartezintzat" jo ditu Anderren atxiloketaren irudiak
Itziar Carrocerak ziurtatu du udal gobernuak etzuela irudi horien berri, eta abian dauden ikerketetan sartu direla. Ildo horretan, alkateak txosten berri bat eskatu du, eta bideoan agertzen den informazioaren zati bat jatorrizko udal txostenetan zergatik ez zegoen argitzeko eskatu du. Irudietan ikusi daiteke Ander menpean hartu eta lurrean zegoela tasser pistolarekin bi tiro eman zizkiola polizia batek.
Itziar Carrocera Santurtziko alkateak txosten berri bat eskatu du Anderren atxiloketari buruz, esku-hartze poliziala izan eta bi egunera hil zen bizilagunaren kasua argitzeko. Eskaera hori herritar batek grabatutako bideo bat zabaldu ostean egin da. Alkateak adierazi duenez, irudiak "gogorrak" dira, eta "neurri batean onartezinak".
Carrocerak azaldu duenez, Udalak ez zuen dokumentu grafiko horren berri. Dagoeneko, bideoa ofizialki sartu dute Ertzaintza eta Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordea egiten ari diren ikerketetan. "Ikusi ditugun irudiak gogorrak dira, kezkatu egin gaituzte eta, zintzotasun osoz, nekez justifika daitezke", azpimarratu du.
Justizia Anderrentzak herri-plataformak argitaratutako irudietan ikusi daiteke Ander menpean hartu eta lurrean zegoela tasser pistolarekin bi tiro eman zizkiola polizia batek.
Alkateak prentsaurrekoa eman du ostegun honetan, asteartean herri-plataformak irudiak zabaldu ondotik. Jakinarazi duenez, Udalak idatzizko txosten zehatza eskatu die gertakariak izan zirenean jardun zuten poliziaburuei, joan den ekainaren 22an izandako atxiloketaren nondik norakoak argitzeko.
Ildo horretan, Carrocerak azalpenak eskatu dizkio Poliziari, zergatik ez ziren agertzen Udalari hasieran bidalitako txostenean taser pistola eta bideoan jasotako gainerako ekintzak.
Hala ere, alkatea zuhur azaldu da eta ziurtatu du ikerketa judizialaren eta Alkatea zuhur azaldu da eta ziurtatu du ikerketa judizialaren eta gardentasun batzordearen ondorioak ezagutzen direnean, erantzunkizunak xahutuko dituztela beharrezkoa izatekotan.
Azkenik, ikus-entzunezko material gehigarria duen edozein herritarri eskatu dio berehala eman diezaiola eskumena duten agintariei.