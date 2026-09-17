Zer neurri proposatzen ditu KIDS Legeak adingabeak Interneten babesteko?
Europako proposamenak adin-mugak ezartzen ditu sare sozialetara sartzeko, eta segurtasun-betebehar berriak ezartzen dizkie plataformei, bideojokoei eta adimen artifizialeko zerbitzuei.
Europako Batzordeak (EB) KIDS Legea proposatu du ostegun honetan, adingabeak Interneten babesteko. Testuak 13 urtetik beherakoek sare sozialetara sartzea debekatzea proposatzen du, eta 15 urte ezartzen ditu norberaren kontua izateko gutxieneko adin gisa.
Proposamenak adinaren araberako sarbide mailakatua aurreikusten du zerbitzu digitaletara, eta plataformei eskatzen die beren zerbitzuak adingabeentzat seguruak direla bermatzea, zerbitzuak diseinatzen diren unetik bertatik.
Adinaren araberako sarbide mailakatua
Arauak pantailetara sartzea debekatzea proposatzen du 3 urtetik beherakoentzat. 3 eta 13 urte bitartekoek, berriz, gurasoen edo tutoreen kontu baten bidez soilik ikusi ahal izango dituzte haurrentzako bideo-edukiak.
13 eta 15 urte bitartean, adingabeek gurasoen edo tutoreen kontrolpeko "kontu txikiak" erabili ahal izango dituzte, egunean ordubeteko mugarekin. 15 urtetik aurrera, berriz, norberaren kontua ireki ahal izango dute.
Neurriak sare sozialei, bideo-plataformei, Internet bidezko bideojokoei, txatbot-ei eta adimen artifizialeko zerbitzuei, aplikazio-dendei eta sistema eragileei aplikatuko zaizkie. Irabazi-asmorik gabeko hezkuntza-zerbitzuak eta administrazio publikoek kudeatutakoak arauditik kanpo geratuko dira.
Jakinarazpen eta 'scroll' amaigabe gutxiago
Proposamenak, gainera, "diseinutik bertatik segurtasuna" bermatzeko betebeharrak ezartzen ditu 18 urtetik beherako guztientzat. Besteak beste, edukietan etengabe behera egitea ('scroll') eta lo egiteko orduetan jakinarazpen automatikoak bidaltzea debekatzea proposatzen du.
Europako Batzordeak lo egiteko ordu gisa definitzen du gutxienez zortzi orduz jarraian osatutako tartea, 22:00etatik 08:00etara, tokiko orduaren arabera.
Adingabeek erabiltzen dituzten adimen artifizialeko txatbotek ezingo dituzte elkarrizketak betiko gorde. Gainera, ezin izango dute adingabeekiko mendekotasun emozionala eragin dezaketen harremanik sustatu.
Horrez gain, adingabeen profilak pribatuak izango dira hasieratik, eta geokokapena, kamera eta mikrofonoa desaktibatuta izango dituzte. Funtzio horiek 15 urtetik aurrera soilik aldatu ahal izango dira, adingabearen berariazko baimenarekin.
Zuzeneko emankizunak ere ('livestreaming') desaktibatuta egongo dira adingabeen kontuetan, eta ezingo dira aktibatu baimenik gabe.
Bideojokoetarako murrizketak
KIDS Legeak Internet bidezko bideojokoetarako murrizketa berriak ere jasotzen ditu. Zehazki, adingabeek ezingo dute sari aldakorreko sistemarik, tartean "loot box" edo harrapakin-kutxarik, erabili. Europako Batzordeak dio sistema horiek jokabide konpultsiboekin eta apustuen antzeko jokabideekin lotura dutela.
Adina egiaztatzea
Plataformek erabiltzaileen adina egiaztatu beharko dute kontu berri bat sortzean, Europar Batasuneko adina egiaztatzeko sistemaren bidez.
Proposamenaren arabera, sistema horrek ez ditu nortasun-agiriak ezta datu biometrikoak ere gordeko. Hori horrela, erabiltzaileak bere adina adieraztea ez da nahikoa izango betebehar hori betetzeko.
Lehendik dauden kontuen kasuan, plataformek zentzuzko zantzuak erabili ahal izango dituzte, hala nola kontua sortu zeneko data, eta ez da erabiltzaile guztien adina berriro egiaztatu beharko.
Proposamenak nahitaezko ikuskaritzak ere aurreikusten ditu, eta 90 eguneko epea ezartzen du betebehar horiek betetzeari buruzko espedienteak ebazteko.