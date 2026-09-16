HIZKUNTZA POLITIKA
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EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak baliogabetu egin du euskal administrazioan euskararen erabilera arautzen duen dekretua

Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak memoria ekonomikoan dauden gabeziengatik baliogabetu du Voxek errekurritu zuen araua.

TSJPV TRIBUNAL SUPERIOR JUSTICIA DEL PAIS VASCO
EAEANren egoitza. Argazkia: EITB

Agentziak | EITB

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Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak baliogabetu egin du euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretua. Voxek errekurritu zuen hori, memoria ekonomikoan gabeziak dituelako.

Arrazoi bakar horregatik baliogabetu du dekretua; izan ere, baztertu egin ditu Voxek errekurtsoa aurkeztean planteatu zituen funtsezko argudioak, araua Konstituzioaren kontrakoa omen zela eta, alderdi politiko horren iritziz araua diskriminatzailea baita erdaldunentzat. Konstituzio Auzitegiak ere ildo beretik jo zuen.

Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioaren Kontrako Auzien Salako Hirugarren Sekzioak dekretua prozedura-akats batengatik baliogabetzea erabaki du, nahitaezko memoria ekonomikoak "funtsezko gutxiegitasuna" duela iritzita.

Epaia ez da irmoa eta Auzitegi Gorenean kasazio-errekurtsoa jar daiteke. Horretan, Auzitegiak ondorioztatzen du errekurritutako arauarekin batera aurkeztu behar den nahitaezko memoria ekonomikoak "funtsezko gutxiegitasuna" duela, hau da, ez duela betetzen bere "izateko arrazoia", ez duela betetzen "aurreikusitako erregulazioaren eskakizun eta ondorio ekonomiko eta finantzarioen ebaluazio eta oinarri objektibo eta teknikoa", eta ez duela "justifikatzen erregulazio berriak ezinbesteko aurrekontu-egonkortasuna eta finantza-iraunkortasuna errespetatzea".

Ondorio horretara iristeko, Auzitegiak Kontrol Ekonomikoko Bulegoak egindako txostena hartu du oinarri, "organo independente batek egindako txosten tekniko bat", hain zuzen ere, "xedapen orokorrak egiteko justifikazioak gauzatu daitezen eta aurreikusitako erregulazioaren eskakizun eta ondorio ekonomiko-finantzarioekin lotutako printzipioak errespeta daitezen kontrolatzeko helburua duena".

"Txosten zabala da, xehatua, oso landua, eta, jakina, sinesgarria profano batentzat ere", adierazi du Auzitegiak. Ebazpenean, txosten horren zati baten transkripzioa jaso du, eta bertan, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak ohartarazten du ez dagoela "hizkuntza-plangintzako tresnen hedapenaren ezarpenak eragindako kostuen benetako zenbatespenik", ez eta "proiekturako haztapen edo zenbatespen ekonomiko berezirik ere, haren eragin ekonomiko nabarmena aztertzeko".

Euskara Gizartea

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Iaz baino sagar gutxiago bilduko dira aurten, baina indar handia dakarte sagardorako

Sagar uztaren aurkezpena egin dute Villabonako Otalarre sagastian; izan ere, lehortea dela eta ohi baino lehenago hasi dira batzen aurten sagar uzta. Unai Agirre Euskal Sagardoa Jatorri Deiturako koordinatzaileak adierazi duenez, iazkoarekin alderatuta, % 60 murriztu da bildutakoa. Guztira, milioi bat eta erdi kilo jasotzea aurreikusi dute. Usain eta gustu handia izango dutenez sagarrek, sagardoak alkohol gehiago izango du.

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