Administrazio-zehapena
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Nafarroako bizilagun bat identifikatu dute Internet bidez debekatutako armak saltzeagatik

Guardia Zibilak webgunea behin-behinean blokeatu du, eta titularra administrazio-zehapena jartzeko proposatu du.

Agentziak | EITB

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Guardia Zibilak Nafarroako bizilagun bat identifikatu du Espainian partikularrentzat debekatuta dauden armak Internet bidez saltzen zituen webgune baten titular gisa. Besteak beste, karambit labanak, jaurtitzeko labanak, matxeteak eta defentsa luzagarriak eskaintzen zituen atariak.

Guardia Zibilak jakinarazi duenez, webgunea behin-behinean blokeatu dute, eta titularraren aurkako administrazio-zehapena proposatu dute Nafarroako Gobernu Ordezkaritzan.

Ziberzaintzan atzeman dute webgunea

Armen eta Lehergaien Ziberkomandantziako esku-hartze taldeak atzeman zuen webgunea, ziberzaintza-lanak egiten ari zela. Armekin lotutako hainbat produktu eskaintzen zizkien partikularrei, Poloniako, Austriako eta Espainiako katalogoetan jasotakoak.

Webguneak bitartekari gisa jarduten zuen: ez zuen salgai horien izakinik, baina bezeroei Internet bidez erosteko aukera ematen zien. Eskatutako produktuak Poloniatik, Austriatik zein Txekiako Errepublikatik bidaltzen zituzten garraio-enpresen bidez.

Webgunea behin-behinean blokeatu dute

Guardia Zibilaren arabera, egindako azterketa teknikoak agerian utzi zuen Espainiako araudiaren arabera partikularrek edukitzea debekatuta duten produktuak zuzenean jendeari saltzen zizkiola webguneak.

Ikerketan zehar, Armak eta Lehergaiak Kentzeko taldearekin koordinatu ziren agenteak, webgunearen arduraduna identifikatzeko eta zegozkion neurriak hartzeko.

Hala, Nafarroako bizilaguna identifikatu eta webgunea behin-behinean blokeatu zuten. Atariak jarduerari berriro ekin ahal izateko, debekatutako produktu guztiak kendu egin beharko ditu eta Espainian indarrean dagoen araudira egokitu beharko ditu eskaintzak.

Guardia Zibilak administrazio-zehapena jartzeko proposamena egin du Nafarroako Gobernu Ordezkaritzan.

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