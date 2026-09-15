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Sua berriro piztu da Derion, goizaldean itzali eta ordu gutxira

Sua asteleheneko 20:30ak aldera piztu zen San Isidro auzoko baso-eremu batean, Loiuko aireportutik gertu. Suhiltzaileek sugarrak erabat itzaltzea lortu zuten arren goizaldeko 05:30ak aldera, sua berriro piztu da eta lanean ari dira une honetan, sugarrak itzaltzen. 

Iragarkia
18:00 - 20:00
Derioko sutearen argazkia

EITB

Azken eguneratzea

Derion (Bizkaia) atzo arratsaldean piztutako baso-sutea goizeko lehen orduan itzali badute ere, duela gutxi berriro piztu dela jakinarazi du Segurtasun Sailak, eta suhiltzaileak bertan lanean ari dira une honetan.

Sua astelehenean piztu zen, 20:30 aldera, San Isidro auzoko baso batean, Aiartza mendian, Loiuko aireportutik oso gertu. Zorionez, gertakariak ez zuen eraginik izan aireportuko instalazioen funtzionamenduan, eta ez zen etxebizitzarik kaltetu; hala ere, gaueko itzaltze-lanetan inguruko baserrietako bi bizilagun etxetik aterarazi zituzten prebentzio gisa.

Suhiltzaileek gogor lan egin zuten gau osoan, goizaldeko 05:30ak aldera garrak erabat itzaltzea lortu duten arte. Itzalitzat jo ondoren, zaintza-talde bat geratu zen bertan lurra freskatzeko, baina sugarrak berriro piztu dira astearte arratsalde honetan.

Derio Bizkaia Gizartea

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