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Gizon bat hil da Laidatxu hondartzan (Mundaka)

Gizonezkoa uretatik atera behar izan dute sorosleek, eta suspertzen saiatu diren arren, bertan hil da. Ez dakite zerk eragin duen heriotza. 

EITB

Azken eguneratzea

70 urte inguruko gizon bat hil da gaur arratsaldean Mundakako (Bizkaia) Laidatxu hondartzan, Segurtasun Sailak EITBri baieztatu dionez. 

Gizonezkoa uretan zegoen, eta ondoezik zegoela eta, erreskatatu egin dute sorosleek. Behin hondarrean, hura suspertzeko lanak egin dituzte, alferrik.  Bertan hil da gizona. 

Oraingoz, ez dakite zerk eragin dion heriotza. 

Mundaka Bizkaia Gizartea

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