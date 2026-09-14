Vitoria-Gasteiz
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Olarizuk agur esan dio udari, musika, babarrunak eta bertoko produktuak lagun

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Iraganeko ohitura da Olarizukoa. Hiria mugatzen zuten mugarriak ikuskatzen hasi ziren agintariak, inguruko herriek lurra lapurtu ez zitzaten. XIX. mendearen erdialdean gertatu zen hori, eta gaur egun erromeria herrikoi bihurtu da tradizioa.

Gasteiz Jaiak Araba Gizartea

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