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Heriotzen kopurua jaiotzena baino ia bi aldiz handiagoa da EAEn

Heriotzak 6.253 izan ziren urteko lehen hiruhilekoan, aurreko urtean baino % 0,8 gutxiago, eta jaiotakoak bainoa 3.008 gehiago.

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Bilbo. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

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2026ko lehen hiruhilekoan 6.253 pertsona hil ziren EAEn, hau da, aurreko urteko aldi berean baino % 0,8 gutxiago, Eustat Euskal Estatistika Erakundeak astelehen honetan emandako datuen arabera.

Euskal Autonomia Erkidegoko hazkundea negatiboa izan zen aurtengo urtarriletik martxora, heriotzak jaiotzak baino 3.008 gehiago izan baitziren.

Lurraldeka, hiruretan galdu zen biztanleria arrazoi horrengatik: Bizkaian 1.622 gehiago izan ziren heriotzak, Gipuzkoan 1.033 eta Araban 353.

Hilabeteka aztertuta, heriotzak jaitsi egin ziren 2025eko aldi beraren aldean otsailean eta martxoan, % 2,8 eta % 4,6 hurrenez hurren; urtarrilean, berriz, % 4,1 igo ziren.

Lurralde historikoka, Gipuzkoan 2.111 heriotza izan ziren, eta igoera erlatiborik adierazgarriena izan zen, % 5,9koa.

Araban 880 heriotza izan ziren, % 2,9 gehiago; Bizkaian 3.262, % 5,6 gutxiago. 

Sexuen arabera, 3.312 emakume eta 2.941 gizon hil ziren; emakumeak % 0,2 gehiago eta gizonak % 1,9 gutxiago.

Lehenengo hiruhileko honetan izandako heriotzen artean, urtebetetik beherakoak 9 izan ziren ( % 0,1) eta ehun urtetik beherakoak 134 ( % 2,1).

2026ko lehen hiruhilekoan heriotza-kausa nagusiak zirkulazio-sistemako gaixotasunak eta tumoreak izan ziren, 1.530 eta 1.476 heriotza eragin baitzituzten, hurrenez hurren. Beraz, bien artean heriotzen % 48,1 eragin zituzten.

Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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