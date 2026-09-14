El número de muertes casi duplica al de nacimientos en la CAV

El número de defunciones en la CAV se cifró en 6253 en el primer trimestre de 2026, lo que supone 0,8% menos que en el mismo periodo del año anterior, según facilitados este lunes por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

El crecimiento vegetativo de la Comunidad Autónoma Vasca fue negativo de enero a marzo de este año, ya que el número de defunciones superó en 3008 a la cifra de nacimientos.

Por territorios, en los tres se perdió población por este motivo. En concreto, en Bizkaia los decesos superaron a los alumbramientos en 1.622 personas, en Gipuzkoa, en 1.033 y en Álava, en 353.

Analizado por meses, las defunciones descendieron respecto al mismo periodo de 2025 en febrero y marzo, un 2,8% y un 4,6%, respectivamente, mientras que en enero aumentaron un 4,1%.



Por territorios históricos, en Gipuzkoa, con un total 2.111 defunciones, se produjo el aumento relativo más significativo, de un 5,9%.



A su vez, en Álava, con 880 defunciones, aumentaron un 2,9% mientras que en Bizkaia, sin embargo, con 3.262 fallecimientos, se observó un descenso del 5,6% en el número de defunciones.



Por sexos, fallecieron 3.312 mujeres y 2.941 hombres, lo que supone un ascenso del 0,2% para las mujeres y un descenso del 1,9% para los hombres.

Entre las defunciones ocurridas en este primer trimestre, un total de 9 correspondieron a menores de un año (0,1%) y un total de 134 a centenarios (2,1%).



Las principales causas de defunción en el primer trimestre de 2026 fueron las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores, que produjeron 1.530 y 1.476 fallecimientos, respectivamente, lo que hace que entre ambas sumen el 48,1% de las defunciones.