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Del Desembarco de Normandía a Markina: Abel tiene una camioneta GMC que se usó en la Segunda Guerra Mundial

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18:00 - 20:00
La camioneta GMC de Abel Ibarluzea
Euskaraz irakurri: Normandiako Lehorreratzetik Markinara: Abelek Bigarren Mundu Gerrako kamioneta bat du egurra garraiatzeko

EITB

Última actualización

En los montes de Markina-Xemein circula una camioneta de la Segunda Guerra Mundial. Su propietario, Abel Ibarluzea, la utiliza para transportar madera y otros tabajos del caserío. Hubo una época en la que en Euskal Herria era frecuente ver estos vehículos de guerra del ejército estadounidense. Hoy en día esta la de Abel es una de las pocas que quedan.

Markina-Xemein Bizkaia Estados Unidos Francia Sociedad

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