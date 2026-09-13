Pradales recibe este lunes a ELA y LAB, con la negociación del SMI y las huelgas en Osakidetza sobre la mesa
El lehendakari se reunirá a las 11:00 horas con la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, y a las 12:30 horas con Mikel Lakuntza (ELA). Ambas centrales se han mostrado muy críticas con el Gobierno Vasco, a quien acusan de favorecer a la patronal.
El lehendakari Imanol Pradales recibirá este lunes a la mayoría sindical vasca dentro de su ronda de contactos con partidos políticos y agentes sociales. La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, será la primera (11:00 horas) en reunirse con el lehendakari; a las 12:30 horas, será el turno del líder de ELA, Mitxel Lakuntza.
Ambos sindicatos prevén un "otoño caliente", con un aumento de la conflictividad en Osakidetza, con la huelga indefinida del personal médico; la negociación sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) "estancada", o la reforma fiscal pactada por PNV y PSE-EE, entre otras cuestiones. Las centrales también censuran el proyecto de ley de Participación Institucional y Diálogo Social impulsado por el vicelehendakari, Mikel Torres. ELA y LAB consideran que el anteproyecto "pretende castigarlos por no participar en estas mesas vacías de contenido".
El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha anunciado que pedirá al lehendakari pedirá un "cambio de las políticas públicas" y exigirá su "implicación" para solucionar los conflictos abiertos en el sector público. Además, urgirá a que se presione a Confebask para que se siente a negociar el SMI. También ha avanzado que le trasladará sus propuestas en vivienda, euskera o política industrial.
Por su parte, Garbiñe Aranburu (LAB) ha reconocido que su sindicato acudirá sin "muchas expectativas" al encuentro de este lunes con Pradales, quien, en su opinión, "ha suspendido" en políticas en favor de los trabajadores. También censurará su posición ante la negociación del salario mínimo. "Llevamos ya meses reclamándole una reunión al vicelehendakari Mikel Torres y ni siquiera se dignan a darnos esa reunión", ha denunciado.
La ronda de reuniones concluirá el martes con la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe.
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