PNV y PSE-EE acuerdan un marco de las medidas tributarias para Álava, Bizkaia y Gipuzkoa

El PNV y el PSE-EE, socios de gobierno en las tres diputaciones forales, han llegado a un acuerdo sobre las medidas fiscales que se aplicarán en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en 2027. Ambos partidos no son suficientes para sacar a delante las medidas en las Juntas Generales de Álava y Gipuzkoa, por lo que necesitarán el apoyo de algún grupo de la oposición.

Este "marco común" llega después de que ambas formaciones hayan mantenido desavenencias, sobre todo en Bizkaia, sobre las medidas fiscales a aplicar el año que viene. La nota conjunta que han publicado los partidos detalla que las medidas se incorporarán en los tres territorios históricos (en los anteproyectos normativos o durante la tramitación parlamentaria mediante enmiendas), aunque sin perjuicio de que cada territorio pueda ampliar o complementar el marco común.

El acuerdo contempla la incorporación de una disposición adicional para evaluar el impacto de las medidas relacionadas. PNV y PSE-EE explican que la evaluación se referirá a los periodos impositivos 2026-2029 y deberá analizar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos: el arraigo empresarial, el relevo generacional, la participación de las personas trabajadoras, la fidelización de profesionales, mejorar el acceso a la vivienda y la transición hacia una movilidad sostenible.

Cada Gobierno foral dará cuenta de sus resultados a las Juntas Generales, que podrán valorar, en su caso, la necesidad de introducir modificaciones normativas.

Continuidad empresarial y relevo generacional

Con el objetivo de dar continuidad a las empresas y asegurar el relevo generacional, se ha acordado la reducción del 30 % en plusvalías en determinadas transmisiones de empresas y negocios autónomos, siempre que se garantice la continuidad de la actividad y del empleo durante 5 años. La reducción se amplía al 35 % si la transmisión se realiza a una micropyme y al 40 % si es a una mujer menor de 36 años.

También se ha pactado revisar la normativa para la titularidad de los crowdfundings y ampliar la reserva para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva para proyectos estratégicos de los territorios.

Se plantea ampliar la reserva prevista en el artículo 53 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades para proyectos estratégicos de país o de territorio. La definición y los requisitos de estos proyectos se concretarán reglamentariamente, atendiendo a factores como la creación de empleo estable y de calidad.

Participación de las personas trabajadoras

El acuerdo contempla incentivos fiscales para favorecer que las personas trabajadoras participen en el capital de las empresas mediante la adquisición de acciones o participaciones, con ventajas fiscales de hasta 12.000 euros anuales. También se prevé facilitar préstamos para la incorporación de las personas trabajadoras a cooperativas o al capital de sus empresas.

La aplicación de estos incentivos quedará condicionada al mantenimiento de las acciones o participaciones durante tres años. En las grandes empresas, el incentivo se orientará a los casos en los que la participación de las personas trabajadoras permita alcanzar el control de la sociedad o del grupo, con el objetivo de reforzar el arraigo de los centros de decisión.

Atraer y fidelizar profesionales

Para la atracción de profesionales que hayan vivido en el extranjero, se ha acordado la exención del 42 % en rendimientos del trabajo para el talento profesional y del 30% en rendimientos del trabajo para profesionales cualificados (con, al menos, FP de grado superior) en sectores como investigación, desarrollo e innovación, científico, técnico o financiero, medioambiental y de transición energética, tecnológico o de carácter biosanitario. Estas exenciones aumentan un 10% para menores de 36 años y tendrán una duración de 1+7 años.

Asimismo, se incorpora una variable deducible de 2.000 euros (3.000 para menores de 36 años) por movilidad geográfica a las personas que se trasladen a territorio vasco que no cumplan criterio de impatriados.

Relacionado también con la captación de talento, y ante las dificultades del mercado de la vivienda, se ha acordado la no tributación del abono de la empresa del alquiler de sus trabajadores en especie hasta 700 euros por mes con un máximo de hasta 24 meses por persona trabajadora, siempre que el alquiler no supere el índice de referencia, y hasta 300 euros en el resto de casos.

Acceso a la vivienda

También se habilitará a los ayuntamientos para establecer bonificaciones y avanzar hacia un modelo de IBI social y se estudiará la introducción de una deducción en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio o el IRPF para favorecer la cesión de viviendas o suelo finalista al parque público de alquiler o a proyectos de colaboración público-privada.

En cuanto a la formación y al empleo juvenil, se refuerzan los incentivos a la formación continua y dual y se incrementan las deducciones de creación de empleo si procede de esta formación.

Deducciones por cuidados

En el terreno de los cuidados, se ha acordado elevar el umbral de la deducción por cuidado a 500 euros, 750 euros si es por cuidado profesional, y a 1.000 euros en el caso de familias monoparentales.

El acuerdo alcanza también la reparación social al incorporar medidas para facilitar los procesos de reparación y reconocimiento de las personas víctimas de abusos sufridos durante la infancia y la adolescencia en el ámbito institucional.

Movilidad sostenible

PNV y PSE-EE también han acordado deducciones para el ámbito de la movilidad sostenible: una deducción del 5 % por compra de vehículo nuevo si se achatarra otro de más de 20 años de antigüedad o si el vehículo antiguo supera un número de emisiones que se establecerá en el Reglamento. La medida tendrá una vigencia de 2 años y se aplicará con límites de precio de 30.000 euros para los vehículos convencionales y de 40.000 euros para cero emisiones.

Fiscalidad de la empresa familiar y obligación de declarar

El acuerdo refuerza las reglas destinadas a evitar la elusión en la valoración de las transmisiones onerosas de empresas familiares. Como regla general, la persona adquirente tributará en una futura transmisión por el importe efectivamente satisfecho. Si la Administración comprueba que dicho importe es distinto del declarado, se perderá el derecho a la exención, con la correspondiente regularización e intereses de demora.

También se analizará la necesidad de introducir una regla específica para las transmisiones lucrativas (donaciones y sucesiones de empresa familiar), con remisión a la valoración prevista en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y exigencia de tasación pericial cuando proceda.

En relación con la obligación de declarar en el IRPF, actualmente fijada en 20.000 euros, ambas formaciones acuerdan abordar su actualización en el marco de los escenarios presupuestarios y de recaudación correspondientes al ejercicio 2027.