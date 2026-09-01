El descuento del diésel sube a 20 céntimos/litro y el de la gasolina baja a 5 céntimos
La rebaja fiscal aplicada al gasóleo se duplica desde hoy, mientras que la de la gasolina se reduce a la mitad. Las medidas estarán vigentes, en principio, hasta finales de septiembre.
El descuento aplicado al diésel pasa desde hoy de 10 a 20 céntimos por litro, mientras que la rebaja de la gasolina se reduce de 10 a 5 céntimos. El cambio responde a la evolución de los precios de los carburantes durante el verano y a la cláusula de salvaguardia incluida en el plan de respuesta a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio.
¿Por qué aumenta el descuento del diésel?
El gasóleo se encareció un 15,7 % en julio, superando el umbral establecido por el Gobierno para activar la cláusula de salvaguardia. Esta medida permite ampliar temporalmente la bonificación cuando el precio de los carburantes registra un incremento significativo.
En junio, el precio de la gasolina y el diésel había aumentado menos de un 15 %, por lo que continuó el calendario previsto para retirar progresivamente las ayudas. Sin embargo, la subida del gasóleo en julio activó automáticamente la cláusula y ha provocado que desde este 1 de septiembre el descuento alcance los 20 céntimos por litro.
¿Qué descuento se aplica a la gasolina?
En el caso de la gasolina, la rebaja será de 5 céntimos por litro, frente a los 10 céntimos aplicados durante agosto.
La gasolina se encareció un 7,3 % en julio, muy por debajo del 15 % necesario para activar la cláusula de salvaguardia. Por ello, su descuento continúa con la retirada progresiva prevista por el Gobierno.
¿Cómo quedan las ayudas a los carburantes?
El Real Decreto-ley aprobado a finales de junio modificó el sistema de ayudas que estaba vigente desde marzo. El IVA de los carburantes volvió al tipo general del 21 %, mientras que las bonificaciones se concentraron en el impuesto de hidrocarburos.
El calendario establecido inicialmente fijaba una rebaja de 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre. La evolución del precio del diésel en julio ha hecho que este carburante quede temporalmente fuera de ese calendario y disfrute de una bonificación de 20 céntimos.
Las ayudas terminan, en principio, a finales de septiembre
El dato adelantado de la inflación de agosto apunta a un nuevo encarecimiento de los carburantes, aunque todavía no se conoce su magnitud exacta. En cualquier caso, el mecanismo previsto en el decreto no contempla que la evolución de los precios de agosto pueda activar nuevos descuentos.
El plan de respuesta contempla estas ayudas solo hasta finales de septiembre. El Gobierno ha señalado que mantiene un seguimiento de la evolución económica y del impacto del conflicto en Irán, pero por ahora no ha anunciado la continuidad de las bonificaciones más allá de ese mes.
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