El descuento del diésel sube a 20 céntimos/litro y el de la gasolina baja a 5 céntimos

El gasóleo se encareció un 15,7 % en julio, superando el umbral establecido por el Gobierno para activar la cláusula de salvaguardia. Esta medida permite ampliar temporalmente la bonificación cuando el precio de los carburantes registra un incremento significativo.

En junio, el precio de la gasolina y el diésel había aumentado menos de un 15 %, por lo que continuó el calendario previsto para retirar progresivamente las ayudas. Sin embargo, la subida del gasóleo en julio activó automáticamente la cláusula y ha provocado que desde este 1 de septiembre el descuento alcance los 20 céntimos por litro.