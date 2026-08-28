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Detectado un nuevo foco de lengua azul en una explotación ovina de Irun

Esta es una enfermedad vírica, de la familia Reoviridae, que afecta a los rumiantes tanto domésticos como salvajes.
oveja en un caserío vasco
Una oveja, en una imagen de archivo. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Mihi urdinaren foku berri bat atzeman dute Irungo ardi-ustiategi batean

EITB

Última actualización

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha notificado un nuevo foco de lengua azul en una explotación ganadera de Irun, en Gipuzkoa.

La notificación de esta enfermedad animal, que es obligatorio declararla en el Estado español, está fechada el pasado 20 de agosto y corresponde al serotipo 3.

La lengua azul es una enfermedad vírica, de la familia Reoviridae, que afecta a los rumiantes tanto domésticos como salvajes y se transmite por la picadura de ciertas especies de mosquito del género Culicoides.

Este es el tercero caso confirmado en Hegoalde, tras un caso detectado en una explotación de ovejas en Barrundia (Álava) y otro en Orbaizeta (Navarra).

Enfermedades Animales Ganadería Gipuzkoa Irún Economía

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