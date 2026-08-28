Melgosa reclama "altura de miras" ante la crisis migratoria y reivindica el papel de Euskadi como Frontera Norte

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico reclama al Estado y a la Unión Europea que asuman su responsabilidad ante una crisis migratoria que, a su juicio, tiene una dimensión geopolítica. Melgosa defenderá la próxima semana (3 de septiembre) ante la ministra Elma Saiz mayores competencias migratorias para Euskadi, y la necesidad de reconocer su papel como Frontera Norte, al tiempo que reclama acuerdos y alianzas para evitar nuevas situaciones de saturación.