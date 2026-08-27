Crisis en Ceuta
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La Conferencia Sectorial de Infancia sobre Ceuta entre Gobierno de España y comunidades se celebra hoy con un nuevo plantón de Vox

En la conferencia se votará la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para atender a las niñas y niños que entraron en Ceuta. La ministra Rego critica que los presidentes autonómicos del PP cuyas carteras de Infancia lleva Vox, "eligen a Vox y abandonan a Ceuta y a su presidente (Juan Jesús) Vivas", al oponerse a ese crédito de 25 millones.

FOTODELDÍA CEUTA, 09/08/2026.- Decenas de madres, jóvenes y niñas que han decidido establecerse, de manera temporal para sentirse más seguras, en el espacio habilitado por la Asociación de Vecinos de Sidi Embarel, un campo de fútbol al aire libre en la barriada de La Reina, en la periferia de Ceuta. Se tumban en el suelo para descansar, sobre mantas que han cedido los vecinos o alfombras que una mezquita les ha dejado. Hay mucha precariedad: no disponen de duchas, solo tienen un baño y la mayor parte del recinto no cuenta con sombra a pesar del fuerte sol en las horas centrales del día. A pesar de las carencias, para Wiam que tiene de 23 años y llegó a la ciudad nadando,, compartir espacio de forma exclusiva con otras mujeres y niños ha sido determinante para superar el impacto emocional de la travesía."Mi padre quería abusar de mí en Marruecos y me amenazó con matarme si volvía. Necesitaba huir de él y cambiar mi vida", relata a EFE sobre la pesadilla de la que logró escapar. EFE/Laura Rincón En las fotos aparecen mujeres que están durmiendo en el espacio habilitado por la Asociación de Vecinos de Sidi Embarel, un campo de fútbol al aire libre donde han colocado algunas tiendas de campaña, mantas y alfombras. Hay más de 300 mujeres cada noche ahí. EFE/Laura Rincón

Niños y niñas en Ceuta. Foto: EFE.

Agencias | EITB

Última actualización

El Ministerio de Juventud e Infancia se reúne este jueves con las comunidades autónomas en una conferencia sectorial en la que se votará la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para atender a las niñas y niños que permanecen en la ciudad autónoma tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio.

El Gobierno de España cifra en 1500 los menores identificados hasta el momento en Ceuta y trabaja en un plan para el traslado urgente de 500 niñas a otras comunidades autónomas.

La cita de este jueves se prevé agria, a tenor del ambiente político de estos días, y a la que Aragón, Castilla y León y Extremadura, donde las políticas de Infancia están en manos de Vox en gobiernos presididos por el PP, no acudirán, como hicieron en la comisión de hace unas semanas, a la que sí asistieron el resto de las autonomías gobernadas por los 'populares'.

En sendas cartas dirigidas a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, los consejeros de Vox confirmaron su plante al Gobierno de España y anunciaron que impugnarán judicialmente los posibles traslados de menores desde Ceuta.
 
Una decisión en la que la ministra ve cómo los tres presidentes autonómicos, del PP, "eligen a Vox y abandonan a Ceuta y a su presidente (Juan Jesús) Vivas", al oponerse a ese crédito de 25 millones.

Además de la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta aprobada por el Gobierno español, se ha incluido en el orden del día un punto informativo sobre la situación de la infancia migrante en la ciudad autónoma que deberá ser votado por las comunidades, después de que las gobernadas por el PP ya se opusieran a debatirlo.

El Ejecutivo fijó como prioridad la devolución de "mayores y menores" migrantes desde Ceuta, si bien recordó la necesidad de respetar el derecho superior del menor, que fija una serie de condiciones especiales. Infancia trabaja en la salida de 500 niñas de la ciudad autónoma hacia la península.

Por su parte, Amnistía Internacional ha pedido sacar a las y los menores de la "pelea política" y ha urgido a los gobiernos autonómicos a facilitar la reubicación de las niñas y niños que han migrado solos a Ceuta.

Migración Niños Gobierno de España Política

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