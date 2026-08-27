La Conferencia Sectorial de Infancia sobre Ceuta entre Gobierno de España y comunidades se celebra hoy con un nuevo plantón de Vox

El Ministerio de Juventud e Infancia se reúne este jueves con las comunidades autónomas en una conferencia sectorial en la que se votará la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para atender a las niñas y niños que permanecen en la ciudad autónoma tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio.



El Gobierno de España cifra en 1500 los menores identificados hasta el momento en Ceuta y trabaja en un plan para el traslado urgente de 500 niñas a otras comunidades autónomas.



La cita de este jueves se prevé agria, a tenor del ambiente político de estos días, y a la que Aragón, Castilla y León y Extremadura, donde las políticas de Infancia están en manos de Vox en gobiernos presididos por el PP, no acudirán, como hicieron en la comisión de hace unas semanas, a la que sí asistieron el resto de las autonomías gobernadas por los 'populares'.



En sendas cartas dirigidas a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, los consejeros de Vox confirmaron su plante al Gobierno de España y anunciaron que impugnarán judicialmente los posibles traslados de menores desde Ceuta.



Una decisión en la que la ministra ve cómo los tres presidentes autonómicos, del PP, "eligen a Vox y abandonan a Ceuta y a su presidente (Juan Jesús) Vivas", al oponerse a ese crédito de 25 millones.

Además de la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta aprobada por el Gobierno español, se ha incluido en el orden del día un punto informativo sobre la situación de la infancia migrante en la ciudad autónoma que deberá ser votado por las comunidades, después de que las gobernadas por el PP ya se opusieran a debatirlo.



El Ejecutivo fijó como prioridad la devolución de "mayores y menores" migrantes desde Ceuta, si bien recordó la necesidad de respetar el derecho superior del menor, que fija una serie de condiciones especiales. Infancia trabaja en la salida de 500 niñas de la ciudad autónoma hacia la península.



Por su parte, Amnistía Internacional ha pedido sacar a las y los menores de la "pelea política" y ha urgido a los gobiernos autonómicos a facilitar la reubicación de las niñas y niños que han migrado solos a Ceuta.