Crisis de Ceuta
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Robles asegura que el CNI hizo su labor en Ceuta, mientras Marlaska reitera que no hubo “ningún informe”

La ministra de Defensa y el ministro de Interior han ofrecido versiones cruzadas sobre lo ocurrido en las vísperas de la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma el 30 de julio. La ministra ha sido la primera de los miembros del Gobierno en acudir al Congreso para explicar los sucedido en Ceuta.
Argazkia Marlaska eta Robles
Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, este martes. Fotos: EFE.

Agencias | EITB

Última actualización

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido el primer miembro del Gobierno que ha comparecido en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta. En su comparecencia, ha asegurado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hizo la labor que le es “exigible” y compartió su análisis con las fuerzas de seguridad del Estado, así como con la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Sin embargo, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respondido a esa comparecencia reiterando que “no hubo ningún informe” del CNI que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder una entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

La titular de Defensa considera que los servicios de inteligencia hicieron “bien” su trabajo. Ha recordado que la labor de los agentes del CNI está protegida por el deber de secreto, “que es una garantía para su actuación", pero que muchas veces "opera como una losa al impedir que se pueda dar publicidad a las actuaciones que realizan".

Según ha explicado, esos agentes "prestan sus servicios y desarrollan su misión en Ceuta monitorizando a diario la situación en la zona desde múltiples perspectivas: relaciones con los países fronterizos, la situación geopolítica en el flanco sur, la actuación de las mafias organizadas, la utilización por estas de las redes, el auge e incremento del terrorismo yihadista y obviamente el desarrollo de la migración irregular, atendiendo la situación de los países vecinos, del Sahel, así como aquellas actuaciones desestabilizadoras mediante amenazas híbridas realizadas por agentes internacionales".

Robles ha remarcado que, también esos días, los militares "realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con el personal de la Delegación del Gobierno".

“No hubo ningún informe” del CNI

Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este martes que “no hubo ningún informe” que atisbara que el 30 de julio iba a suceder una entrada masiva de personas migrantes a la ciudad autónoma.

Preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por si mantiene su versión ante las palabras de Robles, Marlaska ha señalado que no vio "ningún aviso que alertara de una entrada de estas dimensiones", aunque ha matizado que ambas afirmaciones pueden ser compatibles si se distingue entre el seguimiento ordinario de la situación y la existencia de un aviso específico que anticipara una entrada masiva como la que finalmente se produjo.

El ministro ha insistido que, si hubiera existido una previsión de algo de esas características, como lo ocurrido en mayo de 2021, la información se habría elevado “a las más altas instancias” para adoptar las medidas “extraordinarias” que fueran necesarias.

En este sentido, Marlaska ha apelado al "sentido común" y a los "datos objetivos" para defender que no se produjo un fallo de los servicios de información.

Gobierno de España Migración Política Congreso Diputados Política

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) Varios inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Ceuta sigue afrontando una grave crisis humanitaria después de la histórica entrada masiva de más de 70.000 migrantes a nado por el Tarajal durante los días 30 y 31 del pasado mes de julio. Aunque actualmente el despliegue policial y el refuerzo de la frontera por parte de las autoridades marroquíes han conseguido frenar las entradas, la ciudad autónoma sigue enfrentando una grave crisis humanitaria, sanitaria y de seguridad. Marcos Moreno / Europa Press 21 AGOSTO 2026;PLAYA;TRAMPOLÍN;MIGRANTES;INMIGRANTES; 21/8/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sánchez convoca de forma extraordinaria al Consejo de Seguridad Nacional y crea un mando único para gestionar la crisis de Ceuta

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá este martes en la Comisión de Defensa del Congreso para dar cuenta sobre la crisis desatada en Ceuta. Será la primera de los ocho miembros del Gobierno que acudirán a la Cámara Baja a lo largo de los próximos días para informar sobre las actuaciones de sus respectivos departamentos ante la crisis migratoria.

Cargar más
Publicidad
X