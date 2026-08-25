Robles asegura que el CNI hizo su labor en Ceuta, mientras Marlaska reitera que no hubo “ningún informe”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido el primer miembro del Gobierno que ha comparecido en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta. En su comparecencia, ha asegurado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hizo la labor que le es “exigible” y compartió su análisis con las fuerzas de seguridad del Estado, así como con la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Sin embargo, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respondido a esa comparecencia reiterando que “no hubo ningún informe” del CNI que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder una entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

La titular de Defensa considera que los servicios de inteligencia hicieron “bien” su trabajo. Ha recordado que la labor de los agentes del CNI está protegida por el deber de secreto, “que es una garantía para su actuación", pero que muchas veces "opera como una losa al impedir que se pueda dar publicidad a las actuaciones que realizan".

Según ha explicado, esos agentes "prestan sus servicios y desarrollan su misión en Ceuta monitorizando a diario la situación en la zona desde múltiples perspectivas: relaciones con los países fronterizos, la situación geopolítica en el flanco sur, la actuación de las mafias organizadas, la utilización por estas de las redes, el auge e incremento del terrorismo yihadista y obviamente el desarrollo de la migración irregular, atendiendo la situación de los países vecinos, del Sahel, así como aquellas actuaciones desestabilizadoras mediante amenazas híbridas realizadas por agentes internacionales".

Robles ha remarcado que, también esos días, los militares "realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con el personal de la Delegación del Gobierno".

“No hubo ningún informe” del CNI

Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este martes que “no hubo ningún informe” que atisbara que el 30 de julio iba a suceder una entrada masiva de personas migrantes a la ciudad autónoma.

Preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por si mantiene su versión ante las palabras de Robles, Marlaska ha señalado que no vio "ningún aviso que alertara de una entrada de estas dimensiones", aunque ha matizado que ambas afirmaciones pueden ser compatibles si se distingue entre el seguimiento ordinario de la situación y la existencia de un aviso específico que anticipara una entrada masiva como la que finalmente se produjo.

El ministro ha insistido que, si hubiera existido una previsión de algo de esas características, como lo ocurrido en mayo de 2021, la información se habría elevado “a las más altas instancias” para adoptar las medidas “extraordinarias” que fueran necesarias.

En este sentido, Marlaska ha apelado al "sentido común" y a los "datos objetivos" para defender que no se produjo un fallo de los servicios de información.