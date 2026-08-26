Patxi López sobre las versiones en torno al CNI en Ceuta: "Es posible que las dos cosas sean verdad a la vez"
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este miércoles que las dos versiones ofrecidas por los ministros de Defensa e Interior sobre la existencia o no de avisos previos del CNI sobre la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta "pueden ser verdad a la vez"; ha reiterado que pudo existir una alerta sobre movimientos en redes o sobre personas que trataran de llegar a Ceuta por mar, pero que "quizás no se calibró o no se tenía información de la dimensión extraordinaria que iba a ser".
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