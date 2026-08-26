Tres personas han sido trasladadas este mediodía al Hospital Universitario de Navarra para una valoración y atención médica tras la explosión de material pirotécnico durante el chupinazo que daba inicio a las fiestas de Noáin.

Dos de ellas presentan un pronóstico reservado, y un total de 47 personas han sido atendidas en el lugar, sobre todo por quemaduras y por trauma acústico.

El suceso se ha producido alrededor de las 12:00 horas, cuando varios cohetes han prendido en el interior del balcón del Ayuntamiento del Valle de Elorz, provocando su explosión en una zona en la que se encontraba un elevado número de personas.

El incidente ha generado una situación de emergencia que ha requerido una rápida intervención de los servicios de emergencia, fuerzas de seguridad y personal sanitario.

El Ayuntamiento del Valle de Elorz ha informado de que todas las personas heridas se encuentran fuera de peligro, dentro de la evolución propia de sus lesiones. El acto del chupinazo ha quedado marcado por el incidente, cuyas circunstancias se investigan ahora para determinar qué ha provocado la explosión del material pirotécnico.

Las fiestas continúan

El Ayuntamiento del Valle de Elorz ha trasladado un mensaje de tranquilidad a toda la ciudadanía y, especialmente, a las personas afectadas y a sus familias, al tiempo que agradece la colaboración y comprensión de todos los vecinos y visitantes.

Del mismo modo, ha trasladado su agradecimiento y reconocimiento a todas las voluntarias y voluntarios que, desde el primer momento, han prestado su ayuda y colaboración.

Una vez atendida la emergencia y garantizada la seguridad, "las fiestas de Noáin continúan con su programación prevista y con total normalidad".