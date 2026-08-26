Un Bizkaibus arde de madrugada en plena calle en Santurtzi
El incendio se ha producido de madrugada en la calle Las Viñas de la localidad vizcaína, y ha generado una gran humareda, sin causar daños personales.
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El momento álgido será a las 06:12:53 de este 28 de agosto, cuando la sombra terrestre cubrirá el 93 % del disco lunar.
CCOO: “Somos el primer sindicato que ha instado a la Administración General del Estado a dirigirse en euskera a la ciudadanía de Euskadi”
En declaraciones a Radio Euskadi, Santi Martínez, secretario general de CCOO en Euskadi, asegura que el sindicato ha llevado al debate de la Ley de Empleo Público diferentes medidas de impulso del euskera, después de constatar que el 90% de los parados no conoce este idioma. Entre ellas se halla la solicitud de que Administración General del Estado se dirija en euskera a la ciudadanía de Euskadi o la gratuidad en el aprendizaje de euskera hasta el nivel C1.
Un total de 14 detenidos, dos por tocamientos, y dos policías heridos en la cuarta jornada de Aste Nagusia de Bilbao
En concreto, la Policía Municipal ha llevado a cabo 10 detenciones dentro del recinto festivo y cuatro fuera de este. Se han presentado 64 denuncias, de ellas 50 por hurto. Dos agentes han resultado heridos y uno de ellos ha tenido que abandonar el servicio.
ETS pone a cantar y bailar a miles de fans en el Parque Europa de Bilbao
La banda liderada por Iñigo Etxezarreta congregó a miles de personas en el Parque Europa de Bilbao este martes de Aste Nagusia. A parte de sus ya conocidísimas canciones, el grupo se animó a cantar el tema de las fiestas de Bilbao y el público respondió con sus pañuelos al viento.. En un principio, el concierto debía realizarse este miércoles, pero la banda decidió adelantar un día el concierto debido a la huelga de técnicos de espectáculos de Euskadi convocada para este miércoles.
Aste Nagusia alcanza su ecuador con la visita de Marijaia y el circo al Hospital de Basurto
La programación de este miércoles está condicionada por la huelga convocada por los técnicos de eventos y espectáculos en toda Bizkaia. Algunas actividades ya han sido suspendidas, y otras permanecen pendientes de cómo evolucione la jornada.
Dan por controlado el incendio forestal de Urzainqui, en Navarra
Esta noche permanecerán en el lugar efectivos del parque de Navascués realizando labores de vigilancia.
Roban el cobre de 176 tumbas en el cementerio de Errenteria
Cruces, marcos fotográficos y otros adornos... han sido arrancados en el cementerio de Errenteria. En el último mes los robos han ocurrido en dos ocasiones y hoy, por el momento, hay 4 denuncias. Según el Ayuntamiento, el caso está bastante encauzado y esperan que todo se aclare en los próximos días.
Salud Pública interviene ante un brote de salmonelosis relacionado con el consumo de tortillas en un bar de Eibar
De las personas afectadas, 25 necesitaron atención sanitaria y nueve fueron ingresadas en el hospital. Los huevos proceden de una explotación aragonesa.
El Alarde tradicional de Hondarribia acusa al Ayuntamiento de "polarizar posturas y enfadar a ciudadanos"
La asociación HAOSE afirma que abandonó el proceso en febrero por "la falta de transparencia y deslealtad hacia el proceso" y opina que el comunicado publicado ahora por el Consistorio busca "deslegitimizar" a los defensores del alarde no igualitario.