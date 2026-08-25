Roban el cobre de 176 tumbas en el cementerio de Errenteria
Cruces, marcos fotográficos y otros adornos... han sido arrancados en el cementerio de Errenteria. En el último mes los robos han ocurrido en dos ocasiones y hoy, por el momento, hay 4 denuncias. Según el Ayuntamiento, el caso está bastante encauzado y esperan que todo se aclare en los próximos días.
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