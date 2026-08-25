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Roban el cobre de 176 tumbas en el cementerio de Errenteria

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kobre lapurretek 176 hilobi kaltetu dituzte Errenteriako hilerrian

EITB

Última actualización

Cruces, marcos fotográficos y otros adornos... han sido arrancados en el cementerio de Errenteria. En el último mes los robos han ocurrido en dos ocasiones y hoy, por el momento, hay 4 denuncias. Según el Ayuntamiento, el caso está bastante encauzado y esperan que todo se aclare en los próximos días.

Errenteria Robos Sociedad

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