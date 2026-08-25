Roban el cobre de 176 tumbas en el cementerio de Errenteria

Mañana redonda en Bilbao en el cuarto día de Aste Nagusia. Cientos de ciudadanos y cuadrillas se han acercado esta mañana al Arenal para preparar su tortilla de patata y poner a prueba su buena mano con la sartén. El gran ambiente también se ha trasladado a la Pérgola a ritmo de bilbainadas, esta vez de la mano de Los Chimberos.