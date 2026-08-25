Olor a tortilla de patata y ambiente festivo en Bilbao, en el cuarto día de Aste Nagusia

En declaraciones a Radio Euskadi, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha señalado que la tercera jornada de Aste Nagusia se ha cerrado con ocho personas detenidas y 48 denuncias, una cifra inferior a la registrada en el mismo periodo del año pasado. Asimismo, ha explicado que, aunque durante su mandato se han celebrado grandes eventos en Bilbao, le gustaría que le reconocieran como 'el alcalde de los ascensores', ya que eso significa haber contribuido directamente a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.