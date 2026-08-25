TEMPORAL EN TARRAGONA

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Una gran tormenta colapsa Tarragona con casi 90 litros por metro cuadrado en tres horas

Los Bomberos han atendido 491 incidencias por el temporal en Cataluña, concentrándose el caos en Tarragona con 434 actuaciones. A este balance de daños materiales se suman 30 heridos leves asistidos por el SEM, de los cuales cuatro requirieron traslado a centros sanitarios.
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Euskaraz irakurri: Ekaitz bortitz batek ia 90 litro utzi ditu metro koadroko hiru orduan Tarragonan
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EITB

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Calles anegadas, coches atrapados, árboles derribados y avenidas convertidas en auténticos ríos. Este es el desolador desenlace del lunes negro que ha vivido Tarragona tras el azote de una intensa tormenta que descargó casi 90 litros por metro cuadrado en solo tres horas.

El paso del temporal de lluvia y granizo ha dejado un balance de 491 incidencias atendidas por los Bomberos de la Generalitat en toda Cataluña. El mayor impacto se ha concentrado en la provincia de Tarragona, que ha registrado 434 actuaciones debido a inundaciones en bajos, sótanos, campings y vehículos, además de la caída generalizada de árboles y ramas. 

Por su parte, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha asistido a 30 personas por incidencias relacionadas con la tormenta, derivando a cuatro de ellas a centros sanitarios sin que ninguna presentara heridas de gravedad.

La capital tarraconense ha sido una de las zonas más castigadas por las trombas de agua, que han llegado a inundar diversos puntos urbanos y han provocado un apagón masivo que ha dejado a miles de personas sin suministro eléctrico, una situación que se va normalizando a lo largo de esta mañana.

Vías inundadas y líneas de Rodalies cortadas

La movilidad también se ha visto afectada durante la noche, obligando a suspender el tráfico ferroviario. No obstante, Rodalies ha logrado reabrir la circulación por vía única a primera hora de hoy en las líneas R14, R16 y RT1, restableciendo paulatinamente la conexión entre Tarragona, Reus y Cambrils. Minutos más tarde se ha sumado a la reapertura parcial el tramo de las líneas R17 y RT2 que conecta Tarragona con Port Aventura.

Esta nueva oleada de tormentas llega apenas 48 horas después del devastador temporal del pasado sábado 22 de agosto, cuando lluvias torrenciales en las comarcas del Tarragonès y el Baix Penedès inundaron calles, carreteras y campings. Ese primer episodio dejó once heridos —dos de ellos en estado crítico y grave—, centenares de desalojados y graves cortes en vías y líneas ferroviarias.

Alertas Meteorológicas Cataluña Tormentas Inundaciones Sociedad

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