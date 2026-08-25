Aste Nagusia de Bilbao
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Ocho detenidos y 55 kilos de comida no autorizada decomisados en el tercer día de Aste Nagusia de Bilbao

Dentro del recinto festivo, se ha detenido a cuatro personas por hurto, dos por estafa, tras realizar compras con la tarjeta bancaria de un tercero, y una séptima por resistencia. Fuera del recinto se ha practicado un arresto por orden judicial.
Policía Municipal de Bilbao en Aste Nagusia. Foto de archivo: EITB
Euskaraz irakurri: Zortzi atxilotu eta 55 kilo janari konfiskatu dituzte Bilboko Aste Nagusiko hirugarren egunean
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Agencias | EITB

Última actualización

La Policía Municipal de Bilbao ha practicado un total de ocho detenciones entre las 07:00 horas del pasado lunes y las 07:00 horas de este martes. Cuatro de ellas han sido por hurto. En este contexto, siete detenciones se han producido dentro del recinto festivo y una fuera de este. Además, los agentes han decomisado 55 kilos de comida no autorizada.  

Según han informado fuentes municipales, dentro del recinto festivo, se ha detenido a cuatro personas por hurto, dos por estafa, tras realizar compras con la tarjeta bancaria de un tercero, y una séptima por resistencia.

Fuera del recinto se ha practicado un arresto por orden judicial. Además, en diferentes puntos, se ha procedido a decomisar un total de 55 kilos de comida no autorizada.

Bilbao Aste Nagusia Bilbao 2026 Fiestas Denuncias Delitos Sociedad

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