FRAUDE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Detenidas dos personas en Pamplona tras estafar 50 000 euros a un amigo con una falsa acusación de abuso de menores

Los arrestados, un hombre de 31 años, y una mujer de 29, se valieron de la amistad con el denunciante para exigirle continuos pagos bajo amenazas.
Euskaraz irakurri: Bi pertsona atxilotu dituzte Iruñean, adin txikiko baten irudiarekin lagun bati estortsioa egiteagatik
author image

EITB

Última actualización

La Guardia Civil ha detenido en Pamplona a dos personas de 31 y 29 años por extorsionar cerca de 50 000 euros a un hombre mediante un montaje falso que implicaba la supuesta captación de una menor. Los detenidos utilizaron amenazas y presión psicológica, incluyendo la suplantación de identidad y el intento de soborno a la menor, para exigir pagos continuos.

La investigación arrancó el pasado mes de julio tras la denuncia presentada por la propia víctima. El afectado manifestó ante los agentes estar sufriendo amenazas, llamadas telefónicas y mensajes continuos exigiéndole dinero. Los extorsionadores le amenazaban con hacer pública una denuncia penal y social en su contra por haber ofrecido supuestamente dinero a una menor de edad para mantener relaciones sexuales, un hecho que la víctima negó desde el primer momento.

Elaborado montaje

Uno de los detenidos aprovechó su relación de amistad y confianza con la víctima para idear un montaje basado en el miedo y la presión psicológica, sabiendo que el hombre disponía de una buena capacidad económica. Para el engaño, utilizó la imagen de una menor y se hizo pasar por su hermano, exigiéndole dinero bajo la amenaza de denunciarlo. Además, le enviaba noticias de casos similares para causarle terror psicológico. Su cómplice se encargaba de recibir los pagos en efectivo y transferencias.

Durante la investigación, la Guardia Civil localizó a la menor, quien desmintió haber recibido propuestas de la víctima. La joven desveló además que los estafadores intentaron sobornarla con dinero para que prestara una declaración falsa que respaldara el montaje, una oferta que ella rechazó de inmediato.

En total, el chantaje causó un perjuicio de casi 50 000 euros y desestabilizó la vida personal del afectado. Las pruebas telefónicas y bancarias han sido definitivas para detener a los autores, cuyas diligencias ya están en manos del Tribunal de Instancia de Estella.

Pamplona Navarra Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Juan Mari Aburto: "Más que como el alcalde de los eventos, me gustaría que me reconocieran como 'el alcalde de los ascensores'"

En declaraciones a Radio Euskadi, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha señalado que la tercera jornada de Aste Nagusia se ha cerrado con ocho personas detenidas y 48 denuncias, una cifra inferior a la registrada en el mismo periodo del año pasado. Asimismo, ha explicado que, aunque durante su mandato se han celebrado grandes eventos en Bilbao, le gustaría que le reconocieran como 'el alcalde de los ascensores', ya que eso significa haber contribuido directamente a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Jaietan Pentsio Duinak argazkia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Pensionistas de Bizkaia se han manifestado este lunes en Bilbao contra la pérdida de poder adquisitivo en plena Aste Nagusia

La marcha ha sido convocada durante las fiestas de la capital vizcaína para recordar, tal y como rezaba el lema de la pancarta de cabecera, que "Jaietan ere, pentsionistak kalean" (En fiestas también, pensionistas a la calle). El colectivo se ha mostrado muy crítico con el Gobierno Vasco por haber rechazado previamente su Iniciativa Legislativa Popular. Los pensionistas han exigido equiparar la pensión mínima con el Salario Mínimo Interprofesional y han reclamado que los sistemas público de salud y de cuidados sean universales y gratuitos para toda la ciudadanía.

Cargar más
Publicidad
X