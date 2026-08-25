Detenidas dos personas en Pamplona tras estafar 50 000 euros a un amigo con una falsa acusación de abuso de menores

La Guardia Civil ha detenido en Pamplona a dos personas de 31 y 29 años por extorsionar cerca de 50 000 euros a un hombre mediante un montaje falso que implicaba la supuesta captación de una menor. Los detenidos utilizaron amenazas y presión psicológica, incluyendo la suplantación de identidad y el intento de soborno a la menor, para exigir pagos continuos.

La investigación arrancó el pasado mes de julio tras la denuncia presentada por la propia víctima. El afectado manifestó ante los agentes estar sufriendo amenazas, llamadas telefónicas y mensajes continuos exigiéndole dinero. Los extorsionadores le amenazaban con hacer pública una denuncia penal y social en su contra por haber ofrecido supuestamente dinero a una menor de edad para mantener relaciones sexuales, un hecho que la víctima negó desde el primer momento.

Elaborado montaje

Uno de los detenidos aprovechó su relación de amistad y confianza con la víctima para idear un montaje basado en el miedo y la presión psicológica, sabiendo que el hombre disponía de una buena capacidad económica. Para el engaño, utilizó la imagen de una menor y se hizo pasar por su hermano, exigiéndole dinero bajo la amenaza de denunciarlo. Además, le enviaba noticias de casos similares para causarle terror psicológico. Su cómplice se encargaba de recibir los pagos en efectivo y transferencias.

Durante la investigación, la Guardia Civil localizó a la menor, quien desmintió haber recibido propuestas de la víctima. La joven desveló además que los estafadores intentaron sobornarla con dinero para que prestara una declaración falsa que respaldara el montaje, una oferta que ella rechazó de inmediato.

En total, el chantaje causó un perjuicio de casi 50 000 euros y desestabilizó la vida personal del afectado. Las pruebas telefónicas y bancarias han sido definitivas para detener a los autores, cuyas diligencias ya están en manos del Tribunal de Instancia de Estella.