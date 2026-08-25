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Juan Mari Aburto: "Más que como el alcalde de los eventos, me gustaría que me reconocieran como 'el alcalde de los ascensores'"

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Euskaraz irakurri: Zortzi atxilotu eta 48 salaketa Aste Nagusiko hirugarren gauean
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EITB

Última actualización

En declaraciones a Radio Euskadi, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha señalado que la tercera jornada de Aste Nagusia se ha cerrado con ocho personas detenidas y 48 denuncias, una cifra inferior a la registrada en el mismo periodo del año pasado. Asimismo, ha explicado que, aunque durante su mandato se han celebrado grandes eventos en Bilbao, le gustaría que le reconocieran como 'el alcalde de los ascensores', ya que eso significa haber contribuido directamente a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Aste Nagusia Bilbao 2026 Sociedad

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