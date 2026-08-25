La marcha ha sido convocada durante las fiestas de la capital vizcaína para recordar, tal y como rezaba el lema de la pancarta de cabecera, que "Jaietan ere, pentsionistak kalean" (En fiestas también, pensionistas a la calle). El colectivo se ha mostrado muy crítico con el Gobierno Vasco por haber rechazado previamente su Iniciativa Legislativa Popular. Los pensionistas han exigido equiparar la pensión mínima con el Salario Mínimo Interprofesional y han reclamado que los sistemas público de salud y de cuidados sean universales y gratuitos para toda la ciudadanía.