Bilboko Aste Nagusia
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Zortzi atxilotu eta 55 kilo janari konfiskatu dituzte Bilboko Aste Nagusiko hirugarren egunean

Jai-esparruaren barruan, lau pertsona atxilotu dituzte ebasketagatik, bi iruzurragatik eta zazpigarren bat erresistentziagatik. Jai-eremutik kanpo pertsona bat atxilotu dute, epailearen aginduz.

Bilboko Udaltzaingoa, Aste Nagusian. Artxiboko argazkia: EITB

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Udaltzaingoak zortzi pertsona atxilotu ditu joan den asteleheneko 07:00etatik astearteko 07:00etara. Horietako lau ebasketagatik izan dira. Testuinguru horretan, zazpi atxiloketa jai-eremuan bertan izan dira, eta beste bat handik kanpo. Gainera, agenteek baimenik gabe salgai zeuden 55 kilo janari konfiskatu dituzte azken orduotan.  

Udaleko iturriek jakitera eman dutenez, jai-eremuan lau pertsona atxilotu dituzte ebasketagatik, bi iruzurragatik (hirugarren baten banku-txartelarekin erosketak egiteagatik) eta zazpigarren bat erresistentziagatik.

Jai-eremutik kanpo pertsona bat atxilotu dute, epailearen aginduz. Gainera, baimendu gabeko 55 kilo janari konfiskatu dituzte.

Bilbo Bilboko Aste Nagusia 2026 Jaiak Salaketak Delituak Gizartea

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