DENBORALEA TARRAGONAN

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Ekaitz bortitz batek ia 90 litro utzi ditu metro koadroko hiru orduan Tarragonan

Suhiltzaileek 491 intzidentzia artatu dituzte denboraleagatik Katalunian, eta gorabehera handienak Tarragonan izan dira (434 jarduketa). Azken datuen arabera, 30 zauritu izan dira, eta horietatik lau erietxera eraman dituzte. 

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Kaleak eta errepideak urpean, autoak harrapatuta eta zuhaitzak erorita. Horixe da astelehen beltzak Tarragonan utzitako irudia; hiru orduan metro koadroko ia 90 litro utzi ditu ekaitzak, esaterako, Vinyols i els Arcs udalerrian.

Irudiak ikaragarriak dira. Euri erruz egin du, eta kazabarra ere bai. Generalitateko Suhiltzaileek 491 intzidentzia artatu behar izan dituzte Katalunia osoan. Eragin handiena Tarragonako probintzian izan da; 434 jarduketa egin dituzte sotoetara eta beheko solairuetara ura sartu baita, errepideetako uholdeei aurre egiteko eta eroritako zuhaitz zein adarrak kentzeko. Bestalde, 30 pertsona artatu dituzte ekaitzarekin lotutako gertakariengatik; horietatik lau erietxera eraman dituzte, baina ez daude larri.

Tarragona hiriburua izan da ur-jasa indartsuenak jasan dituen guneetako bat. Hiriko hainbat txoko urperatu egin dira eta argindarra ere eten egin da zenbait tokitan, eta milaka pertsona hornidurarik gabe izan dira. Astearte goizean zehar normaltasuna itzultzen ari dira inguru horietan. 

Errepideak urpean eta Rodaliesen lineak moztuta

Mugikortasunean ere eragina izan dute euri-jasek; izan ere, trenbideetako zirkulazioa bertan behera utzi behar izan dute. Hala ere, Rodaliesek bidea zabaltzea lortu du gaur goizeko lehen orduan (bide bakarretik bada ere) R14, R16 eta RT1 lineetan, eta Tarragona, Reus eta Cambrils arteko lotura pixkanaka ezartzea erdietsi du. Minutu batzuk geroago, Tarragona eta Port Aventura lotzen dituzten R17 eta RT2 lineen zati bat ere partzialki ireki dute.

Ekaitz bolada hau abuztuaren 22ko (larunbata) denboralea izan eta 48 ordu eskasera iritsi da. Orduko hartan, Tarragonès eta Baix Penedès eskualdeetako euri jasen ondorioz kaleak, errepideak eta kanpinak urperatu ziren. Lehen horrek hamaika zauritu utzi zituen —bi, larri—, ehunka pertsona etxetik aterarazi zituzten eta mozketa handiak eragin zituen errepide zein trenbideetan.

 

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