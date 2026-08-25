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Adin txikiko baten irudiarekin lagun bati estortsioa egiteagatik bi pertsona atxilotu dituzte Iruñean

Mehatxu eginez ia 50 mila euro lortu zituzten. Estortsioa jasan zuen gizonak berak aurkeztu zuen salaketa, eta horren ostean atxilotu dituzte 31 urteko gizona eta 29 urteko emakumea.

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EITB

Azken eguneratzea

Guardia Zibilak bi pertsona atxilotu ditu Iruñean, ustezko estortsio delitua leporatuta. Ikerketaren arabera, gizon bati mehatxu egin zioten, ordaindu ezean adin txikiko bati sexu-harremanak izateagatik dirua eskaini ziola salatuko zutela esanez. Horrela, ia 50 mila euro lortu zituzten. Estortsioa jasan zuen gizonak berak aurkeztu zuen salaketa, eta horren ostean atxilotu dituzte 31 urteko gizona eta 29 urteko emakumea. 

Ikerketa joan den uztailean hasi zen, biktimak berak salaketa jarri ondotik. Kaltetutako gizonak azaldu zuenez, mehatxuak eta telefono-deiak jasaten zituen etengabe, dirua eskatzeko. Atxilotuek presio psikologiko gogorra erabili zuten biktima ordainketak egitera behartzeko.

Muntaia landua

Atxilotuetako batek biktimarekin zuen adiskidetasun- eta konfiantza-harremana aprobetxatu zuen beldurrean eta presio psikologikoan oinarritutako muntaia prestatzeko, jakitun baitzen gizonak diru-gaitasun ona zuela. Hala, adin txikiko baten irudia erabili zuen eta bere neba zela esan zion; dirua eman ezean salatuko zuela mehatxu egin zion behin eta berriz. 

Gainera, antzeko kasuen albisteak bidaltzen zizkion beldurra areagotzeko. Bigarren atxilotua, berriz, ordainketak eskudirutan zein transferentzia bidez jasotzeaz arduratzen zen.

Ikerketan zehar, Guardia Zibilak adin txikiko neska lokalizatu zuen, eta hark ukatu egin zuen biktimaren aldetik inolako proposamenik jaso izana. Gazteak azaldu zuenez, gainera, iruzurgileak diruarekin eroskeria egiten saiatu ziren muntaia babestuko zuen adierazpen faltsu bat egin zezan, baina uko egin ziola eskaintzari.

Guztira, xantaia honek ia 50.000 euroko kaltea eragin zion kaltetutako gizonari eta bere bizitza pertsonala goitik behera irauli zuen. Telefono- eta banku-probak erabakigarriak izan dira egileak atxilotzeko, eta izapideak Lizarrako Instantzia Auzitegiaren esku daude dagoeneko.

Iruñea Nafarroa Gizartea

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