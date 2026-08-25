La cómica Ane Lindane, denunciada por Abogados Cristianos, será juzgada por escarnio

La Justicia ha ordenado la apertura de juicio oral contra la actriz y cómica Ane Lindane por un presunto delito de escarnio tras ser denunciada por Abogados Cristianos al grabarse en una iglesia simulando masturbarse con un crucifijo.



Los hechos denunciados ocurrieron el 29 de junio de 2025 en Arbérats-Sillègue (Baja Navarra), durante el festival Euskal Herria Zuzenean (EHZ).



La actriz se grabó en el altar mayor de una iglesia simulando masturbarse con un crucifijo mientras gritaba en euskera "Hil da Jainkoa!"(¡Dios ha muerto!), y difundió posteriormente las imágenes en sus redes sociales.



La difusión de la actuación, según los denunciantes, resulta fundamental para que los hechos sean perseguidos. Según Abogados Cristianos, "la gravedad de los hechos llevó al obispo de Bayona, Marc Aillet, a calificarlos públicamente como 'sacrilegio' y 'profanación' y a celebrar posteriormente una misa de reparación para restaurar la dignidad del templo".



Para la presidenta de dicha organización, Polonia Castellanos, "es una humillación intolerable para millones de cristianos", por lo que "la Justicia debe actuar con firmeza frente a quienes atacan deliberadamente aquello que es sagrado". En su opinión, "la libertad de expresión no puede convertirse en una carta blanca para atacar y ridiculizar deliberadamente nuestra fe".

Según ha informado Abogados Cristianos en una nota, la cómica vasca será juzgada por el Tribunal de Instancia de Bilbao.