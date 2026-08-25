JUICIO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La cómica Ane Lindane, denunciada por Abogados Cristianos, será juzgada por escarnio

Los hechos denunciados ocurrieron el 29 de junio de 2025 en Arbérats-Sillègue (Baja Navarra), al grabarse en una iglesia simulando masturbarse con un crucifijo. La cómica vasca será juzgada por el Tribunal de Instancia de Bilbao.
La cómica Ane Lindane, denunciada por Abogados Cristianos, será juzgada por escarnio
La actriz y cómica Ane Lindane, denunciada por Abogados Cristianos. Foto de archivo:EITB
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Justicia ha ordenado la apertura de juicio oral contra la actriz y cómica Ane Lindane por un presunto delito de escarnio tras ser denunciada por Abogados Cristianos al grabarse en una iglesia simulando masturbarse con un crucifijo.

Los hechos denunciados ocurrieron el 29 de junio de 2025 en Arbérats-Sillègue (Baja Navarra), durante el festival Euskal Herria Zuzenean (EHZ).

La actriz se grabó en el altar mayor de una iglesia simulando masturbarse con un crucifijo mientras gritaba en euskera "Hil da Jainkoa!"(¡Dios ha muerto!), y difundió posteriormente las imágenes en sus redes sociales.

La difusión de la actuación, según los denunciantes, resulta fundamental para que los hechos sean perseguidos. Según Abogados Cristianos, "la gravedad de los hechos llevó al obispo de Bayona, Marc Aillet, a calificarlos públicamente como 'sacrilegio' y 'profanación' y a celebrar posteriormente una misa de reparación para restaurar la dignidad del templo".

Para la presidenta de dicha organización, Polonia Castellanos, "es una humillación intolerable para millones de cristianos", por lo que "la Justicia debe actuar con firmeza frente a quienes atacan deliberadamente aquello que es sagrado". En su opinión, "la libertad de expresión no puede convertirse en una carta blanca para atacar y ridiculizar deliberadamente nuestra fe".

Según ha informado Abogados Cristianos en una nota, la cómica vasca será juzgada por el Tribunal de Instancia de Bilbao.

Juicios Delitos Denuncias Religión Iglesia Católica Sociedad

Te puede interesar

sánchez-consejo-seguridad-moncloa-ceuta-migración
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno de España se reúne para asumir el mando único en la gestión de la crisis de Ceuta

El Ejecutivo español tenía previsto declarar la 'Situación de interés para la Seguridad Nacional' en la ciudad y constituir ese mando único para coordinar la respuesta a la crisis migratoria. La estructura estará dirigida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. A las 13:00 horas comparecerán los ministros Torres, Saiz y Grande-Marlaska, para explicar los detalles.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Juan Mari Aburto: "Más que como el alcalde de los eventos, me gustaría que me reconocieran como 'el alcalde de los ascensores'"

En declaraciones a Radio Euskadi, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha señalado que la tercera jornada de Aste Nagusia se ha cerrado con ocho personas detenidas y 48 denuncias, una cifra inferior a la registrada en el mismo periodo del año pasado. Asimismo, ha explicado que, aunque durante su mandato se han celebrado grandes eventos en Bilbao, le gustaría que le reconocieran como 'el alcalde de los ascensores', ya que eso significa haber contribuido directamente a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Jaietan Pentsio Duinak argazkia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Pensionistas de Bizkaia se han manifestado este lunes en Bilbao contra la pérdida de poder adquisitivo en plena Aste Nagusia

La marcha ha sido convocada durante las fiestas de la capital vizcaína para recordar, tal y como rezaba el lema de la pancarta de cabecera, que "Jaietan ere, pentsionistak kalean" (En fiestas también, pensionistas a la calle). El colectivo se ha mostrado muy crítico con el Gobierno Vasco por haber rechazado previamente su Iniciativa Legislativa Popular. Los pensionistas han exigido equiparar la pensión mínima con el Salario Mínimo Interprofesional y han reclamado que los sistemas público de salud y de cuidados sean universales y gratuitos para toda la ciudadanía.

Cargar más
Publicidad
X