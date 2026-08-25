El Gobierno de España se reúne para asumir el mando único en la gestión de la crisis de Ceuta
El Ejecutivo español tenía previsto declarar la 'Situación de interés para la Seguridad Nacional' en la ciudad y constituir ese mando único para coordinar la respuesta a la crisis migratoria. La estructura estará dirigida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. A las 13:00 horas comparecerán los ministros Torres, Saiz y Grande-Marlaska, para explicar los detalles.
Después del parón estival, el Consejo de Ministros de se ha reunido esta mañana en una reunión presidida por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, una reunión a la que ha precedido otra extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional, en el que el Gobierno de España tenía previsto asumir formalmente el mando único para gestionar la situación derivada de la entrada masiva de 80 000 personas migrantes desde Marruecos a Ceuta.
Tal como anunció el vicepresidente y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, el lunes en Ceuta, el Gobierno de España tenía intención de declarar la 'Situación de interés para la Seguridad Nacional' en la ciudad y constituir ese mando único para coordinar la respuesta a la crisis migratoria. La estructura estará dirigida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Al encuentro se ha conectado telemáticamente el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, quien desde hace semanas reclamaba al Gobierno de España dar este paso.
Los detalles de la decisión se darán a conocer a partir de las 13:00 horas en una rueda de prensa en la que participarán, en principio, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno Elma Saiz, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres.
Críticas de la oposición
Esta asunción por parte del Gobierno español del mando único para la gestión de la crisis ha sido una decisión no exenta de críticas, no tanto por la decisión en sí, sino por la tardanza.
Las críticas más contundentes han sido las del PP, que ha reprochado al Gobierno haber esperado a que Sanchez “volviera de vacaciones” para tomar la decisión.
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz ha denunciado que “ahora, cuando Sánchez vuelve de vacaciones, ahora hay que aplicar la Ley de Seguridad Nacional y tener un mando único y que haya coordinación", y ha recordado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya reclamó antes ambas iniciativas y le llamaron "alarmista, racista y xenófobo" porque ya había "normalidad".
Sumar apoya la decisión y critica a la derecha
Por su parte la líder del partido Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha reconocido que era necesario que el Gobierno creara un mando único para gestionar la situación en Ceuta. En una entrevista este martes en RNE, ha asegurado que “una cosa es reconocer que hay que impulsar el mando único, que lo reconocemos, y reconocer que hay una crisis que exige una coordinación de Estado, que esto llevamos diciéndolo todas mucho tiempo, que exige una respuesta humanitaria y firmeza frente a Marruecos (...) Pero otra muy distinta es lo que están haciendo desde el PP por tierra, mar y aire a nivel local, a nivel Ceuta, y a nivel del señor Feijóo, que es llamar invasores a quienes llegan y asociarlos con enfermedades", ha declarado.
Barbero ha denunciado la actitud del PP y Vox, a los que acusa de mantener "un chantaje constante en materia de derechos humanos" y de desplegar una actuación que ha calificado de "racismo repugnante e intolerable". A su juicio, el PP "no está colaborando nada" y busca "fabricar miedo”.
El mando único "ayudará" a la situación sanitaria en Ceuta
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha señalado este martes que la creación de un mando único no va a cambiar la asistencia sanitaria de estas personas en Ceuta, pero "sí va a cambiar para las condiciones de salud de esta población".
"Como llevamos diciendo desde el inicio de esta crisis, para la salud de la población en estas circunstancias hay elementos fundamentales como la salubridad, la higiene, el saneamiento, la seguridad de las aguas y la alimentación y la mayor coordinación entre los diferentes actores y tener un mando único, con una capacidad para exigir y coordinar ese alojamiento y esa ubicación de estas personas en lugares más concretos, muy probablemente que mejore", ha apuntado.
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