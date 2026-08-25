AGRESIÓN SEXUAL
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Detienen a un hombre por presunta agresión sexual en un prostíbulo de Irun

El agresor, que portaba 12 000 euros en metálico, retuvo a la víctima y golpeó a otra mujer que había acudido a prestarle auxilio.
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Agencias | EITB

Última actualización

Un hombre de 40 años ha sido detenido por su presunta implicación en una agresión sexual a una mujer de 27 cometida en un prostíbulo de Irun (Gipuzkoa).

Los hechos tuvieron lugar este lunes por la tarde, cuando la central de alarmas del prostíbulo recibió una señal de alerta que fue trasladada a los recursos policiales, informa este martes el Departamento de Seguridad.

Una vez en el lugar, agentes de la Policía Local y de la Ertzaintza fueron informados de que un hombre habría agredido sexualmente a una mujer, a la que además había impedido abandonar el establecimiento.

Por otro lado, una mujer de 24 años que acudió a ayudar a la víctima al escuchar las llamadas de auxilio fue golpeada en las costillas por el presunto autor de los hechos.

Ante esta información, agentes de la Ertzaintza procedieron a la detención del hombre, que portaba 12 000 euros en metálico, acusado de los delitos de agresión sexual, detención ilegal y lesiones.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales donde se le practicarán las diligencias correspondientes y será puesto a disposición judicial.

Agresiones sexuales Irún Sociedad

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