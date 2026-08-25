Detenido por violencia de género tras mantener un forcejeo con su pareja en Vitoria-Gasteiz

Un hombre de 38 años ha sido detenido por la Policía Local en Vitoria-Gasteiz acusado de un presunto delito de violencia de género tras mantener un forcejeo con su pareja.

El arresto se produjo poco después de las 20:00 horas de este pasado lunes, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana en el Casco Viejo fue requerida porque se estaba produciendo una fuerte discusión de pareja en una vivienda.

Cuando llegaron al domicilio, los agentes pudieron observar signos compatibles con un forcejeo. Ante estos hechos, los policías procedieron a la detención del varón por un presunto delito de violencia de género, según ha informado el Ayuntamiento.